Coupe du Monde : Fin de saison prématurée pour Roland Leitinger

➡️ Hiobsbotschaft für Roland Leitinger: Saisonende nach Kreuzbandriss 😩

Roland Leitinger hat sich beim Training auf der Reiteralm das Kreuzband im rechten Knie gerissen. Für den Sölden-Zweiten ist damit die Saison vorzeitig beendet. 😰



GUTE BESSERUNG ROLI!!! pic.twitter.com/O2i3UTOQ66



Leitinger va encore manquer les Jeux d'hiver

C’est un coup dur pour l’équipe d’Autriche de ski alpin dans ce début de saison de Coupe du Monde. Deuxième du slalom géant d’ouverture organisé le 24 octobre dernier sur le glacier du Reiteralm à Sölden, à seulement sept centièmes de seconde du Suisse Marco Odermatt, Roland Leitinger ne chaussera plus les skis cette saison. Alors que la Coupe du Monde va redémarrer le week-end prochain par un slalom parallèle organisé dans la station autrichienne de Lech, le natif de St. Johann in Tirol s’est sérieusement blessé à un genou lors d’une séance d’entraînement préalable à l’événement. Par l’intermédiaire d’un communiqué, la Fédération Autrichienne de ski a confirmé que son représentant souffre d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou droit.Une blessure sérieuse qui ne va pas permettre à celui qui est monté deux fois sur le podium en Coupe du Monde de prendre part au circuit de la Coupe du Monde mais, surtout, lui impose de faire une croix sur les prochains Jeux d’hiver, organisés à Pékin du 4 au 20 février 2022. Le skieur de 30 ans, qui a remporté la médaille d'argent lors du slalom géant des championnats du monde organisés sur la piste de Saint-Moritz en 2017, revit la douleur de manquer le plus grand événement des sports d’hiver. « L'histoire se répète, a déclaré Roland Leitinger. En 2018, j'avais déjà raté la saison à cause d'une rupture d'un ligament croisé. » En effet, après l’avoir vu manquer le rendez-vous de Pyeongchang, l’Autriche devra à nouveau se passer d’un de ses principaux représentants sur les pistes chinoises cet hiver.