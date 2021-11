Coupe du Monde : Faivre forfait pour Lech

Le seul parallèle de l'hiver se déroulera sans son spécialiste numéro 1. Mathieu Faivre, qui figurait initialement parmi les Français retenus pour disputer cette unique date de la saison chez les hommes (samedi, les femmes se mesureront également lors du seul parallèle au programme, en Autriche également mais à Zürs), a été contraint de déclarer forfait pour Lech (Autriche). Jeudi, l'encadrement de l'équipe de France et la Fédération française de ski ont communément annoncé que le Niçois devenu en février dernier sur la neige italienne de Cortina d'Ampezzo le premier champion du monde de l'histoire du parallèle (l'épreuve n'avait encore jamais été proposée lors de Mondiaux avant cette édition) et qui avait terminé onzième du géant d'ouverture de Sölden le 24 octobre dernier ne pourrait finalement pas participer au rendez-vous. La FFS a indiqué que Faivre, victime d'une entorse du genou gauche durant la préparation, n'était pas pleinement remis de cette blessure qu'il avait contractée lors d'un exercice physique d'avant-saison. "Suite à une entorse à la cheville gauche en préparation physique, Mathieu ne sera pas remis à cent pour cent dimanche".

Faivre devrait faire son retour à Beaver Creek

Le skieur d'Isola 2000 ne pourra donc pas répondre présent sur la neige autrichienne dimanche aux côtés de ses coéquipiers de l'équipe de France retenus pour ce parallèle de Lech, à savoir Cyprien Sarrazin, Victor Muffat-Jeandet, Clément Noël, Thibaut Favrot ainsi que le leader de cette sélection française Alexis Pinturault, qui avait décroché le gros globe de cristal la saison dernière pour la première fois de sa carrière, devenant ainsi le premier skieur français depuis Luc Alphand en 1997 à monter sur la plus haute marche du classement général de la saison. Bonne nouvelle néanmoins : Faivre, également sacré champion du monde du géant à Cortina d'Ampezzo en février dernier, devrait très vite retrouver les portillons de départ. Après avoir annoncé le forfait de Faivre, la FFS a ainsi indiqué qu'il devrait en revanche être de la partie à Beaver Creek le week-end prochain. "Son départ aux Etats-Unis est maintenu".



La sélection française pour le parallèle de Lech, dimanche : Thibaut Favrot, Victor Muffat-Jeandet, Clément Noël, Cyprien Sarrazin, Alexis Pinturault