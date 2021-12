Coupe du Monde (F) : Une météo défavorable impose l'annulation des épreuves de Maribor

C’est décidément la journée des annulations en Coupe du Monde de ski alpin. Alors que le jury et le comité d’organisation de l’étape de Bormio ont préféré ne pas laisser les skieurs dévaler la Stelvio lors d’un Super-G ce jeudi en raison d’une météo trop douce sur la Valteline, c’est l’étape féminine de Maribor tout entière qui a été purement et simplement rayée du calendrier. Alors qu’un slalom géant puis un slalom était prévus en Slovénie les 8 et 9 janvier prochains, le « contrôle de neige » de routine effectué une dizaine de jours précédent les épreuves de Coupe du Monde n’a pas donné un résultat satisfaisant. Une annulation que la Fédération Internationale de ski (FIS) a justifié dans un communiqué par « la situation actuelle sur la piste et des prévisions météo défavorables ».

Maribor à nouveau remplacée par Kranjska Gora ?

En effet, alors que Maribor n’est située qu’à 275 mètres d’altitude, l’enneigement n’est pas toujours suffisant pour permettre l’organisation dans les meilleures conditions des épreuves de Coupe du Monde alors que les températures peuvent être trop élevées pour maintenir en bon état les installations. C’est justement ce facteur qui a poussé la FIS à se montrer prévoyante vis-à-vis des épreuves de Maribor. En effet, des températures approchant les quinze degrés sont prévues sur la station slovène dans les 48 prochaines heures, ce qui ne laisse que peu d’espoir quant au maintien de la couche de neige dans les meilleures conditions. Une annulation des épreuves de Maribor qui est la troisième en autant de saisons consécutives. « Une éventuelle reprise sera communiquée le cas échéant », ajoute la FIS dans son communiqué alors que, lors des deux dernières saisons, c’est une autre station slovène qui avait récupéré les courses initialement prévues à Maribor, Kranjska Gora.