Coupe du Monde (F) : Fin de carrière pour Célia Aymonier

Aymonier : « Que reste-t-il du plaisir à skier sur des pistes enneigées artificiellement ? »

Célia Aymonier a décidé de dire « stop ». Dans un message publié sur son compte officiel Instagram, la native de Pontarlier a annoncé qu’elle mettait un terme à sa carrière sportive à 28 ans et après cinq saisons sur le circuit de la Coupe du Monde de biathlon. « Je me rends bien compte aujourd'hui que le sport de haut niveau, c'est trop exigeant et centré sur les résultats au niveau systémique pour que mon navire reste à flot avec les seuls objectifs de plaisir et de connaissance de soi qui prennent d'ailleurs un peu l'eau », assure la médaillée de bronze du relais lors des Mondiaux 2017 à Hochfilzen. Une carrière en biathlon qui aura été marquée par dix podiums dont trois victoires et une 21eme place au classement général final de la Coupe du Monde à l’issue de la saison 2016-2017 comme meilleur résultat.Un message dont la portée environnementale est également importante, la biathlète s’inquiétant du changement climatique. « Depuis mes débuts, ces paysages et le manteau neigeux ont bien changé, assure-t-elle. Alors je me pose la question, que reste-t-il du plaisir à skier sur des pistes enneigées artificiellement, à des températures supérieures à 0°c, à faire des entraînements sur des pistes raccourcies pour préserver la neige ? Je n'ai pas la réponse mais ce que je sais c'est que je suis loin de mon idéal de nature et de grand air. » Celle qui a d’abord débuté par le ski de fond, avec une quatrième place sur le relais féminin lors des Jeux de Sotchi comme moment fort, avant de se tourner vers le biathlon en 2015 l’assure, « une nouvelle aventure commence ». Et on ne peut que lui souhaiter le meilleur.