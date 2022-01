Coupe de France (H/Demi-finales) : Tombeur de Briançon, Gap affrontera Angers en finale

Quatre ans après le revers subi face à Lyon, Gap va disputer sa deuxième finale de Coupe de France. Une semaine après la qualification d’Angers aux dépens de Bordeaux, les Rapaces ont dominé la lanterne rouge de Ligue Magnus, Briançon, pour valider leur billet. Une deuxième demi-finale qui a démarré avec deux équipes indisciplinées durant le premier tiers-temps. Mais, malgré deux périodes de supériorité numérique, les Diables Rouges n’ont pas été en mesure d’aller inquiéter Julian Junca. A force de ne pas saisir leur chance, les joueurs de Briançon ont fini par céder. Peu avant la demi-heure de jeu, sur des passes d’Arturs Mickevics et Johan Lorraine, Romain Gutierrez a débloqué le compteur des Rapaces en allant tromper Jan Broz. A peine plus de dix minutes plus tard, ce dernier est allé chercher le palet une deuxième fois la rondelle dans ses filets.

Gap a su garder ses nerfs

En effet, bien lancé par Romain Chapuis et Fabien Bourgeois, Paul Joubert a corsé l’addition en toute fin de deuxième période. Un score qui aurait pu être plus lourd. A l’orée des dix dernières minutes, les Rapaces ont obtenu un tir de pénalité à la suite d’un faute antisportive de Rudolf Huna, qui a alors écopé d’une pénalité de 30 minutes. Mais, seul face à Jan Broz, Dimitri Thillet a perdu son duel. La nervosité est restée haute sur la glace de l’Alp’Arena mais le score n’a pas bougé. Les Diables Rouges ont tenté le tout pour le tout dans les dernières secondes en sortant leur gardien afin d’évoluer en supériorité numérique mais rien n’y a fait. Gap s’impose sur sa glace (2-0) et fera le déplacement à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise avec l’espoir d’ajouter son nom au palmarès de la Coupe de France le 30 janvier prochain.



HOCKEY SUR GLACE - COUPE DE FRANCE (H) / DEMI-FINALES

Dimanche 9 janvier 2022

Angers - Bordeaux : 2-1



Dimanche 16 janvier 2022

Gap - Briançon : 2-0



FINALE

Dimanche 30 janvier 2022 (à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise)

15h15 : Angers - Gap