Coupe de France (H/Demi-finales) : Qualification d'Angers aux dépens de Bordeaux

Angers peut toujours croire à un troisième titre en Coupe de France ! Les Ducs ont, en effet, validé leur billet pour la finale de l’édition 2021-2022 de la compétition en dominant Bordeaux sur leur glace de l’IceParc. L’entame de match a vu les deux équipes se neutraliser quand bien même les Boxers ont été en infériorité numérique à deux reprises dans les cinq premières minutes. Peu avant la demi-heure de jeu, les Girondins ont perdu Austin Fyten pour 25 minutes, dont cinq minutes en infériorité numérique, en raison d’un mauvais comportement à la suite d’une charge au niveau de la tête. Une supériorité numérique qui a débloqué la situation dans cette demi-finale. En effet, à peine huit secondes après la sortie du joueur des Boxers, Tommy Giroux est allé tromper Clément Fouquerel sur une action initiée par Philippe Halle et Téo Sarliève. Ce dernier a ensuite été sorti deux minutes pour une obstruction.

Les Ducs d'Angers ont tenu jusqu’au bout

Pas décidés à baisser pavillon, les joueurs de Bordeaux ont poussé pour profiter de cette situation et Maxime Legault a pu remettre les deux équipes à égalité. Sur une action lancée par Marc-André Levesque et Loik Poudrier, l’ailier droit canadien n’a laissé aucune chance à Evan Cowley. Toutefois, à 20 secondes de la fin de la deuxième période et sur une nouvelle supériorité numérique, consécutive à la pénalité pour charge tardive dont a écopé Kévin Spinozzi, les Ducs ont repris l’avantage au tableau d’affichage. Assisté par Nicolas Ritz et Maurin Bouvet, Jerret Smith a envoyé une deuxième fois Clément Fouquerel chercher le palet dans ses filets. La dernière période a vu les deux équipes se rendre coup pour coup puis les Boxers sortir leur gardien pour jouer en supériorité numérique durant les 25 dernières secondes mais rien n’y a fait. Angers s’impose de peu (2-1) et ira à l’Accor Arena de Paris-Bercy le 30 janvier prochain pour y disputer sa sixième finale de Coupe de France face à Gap ou Briançon, qui s’affronteront le 16 janvier.



HOCKEY SUR GLACE - COUPE DE FRANCE (H) / DEMI-FINALES

Dimanche 9 janvier 2022

Angers - Bordeaux : 2-1



Dimanche 16 janvier 2022 (horaire à préciser)

Gap - Briançon



FINALE

Dimanche 30 janvier 2022 (à l’Accor Arena de Paris-Bercy)

15h00 : Angers - Gap ou Briançon