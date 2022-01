🏆 Angers remporte la Coupe de France de hockey sur glace !

Gaborit offre le titre à Angers

Dimanche 30 janvier 2022 (à l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise)

Après 2007 et 2014, les Ducs d’Angers ont soulevé pour la troisième fois le Trophée Pete Laliberté. Disputée exceptionnellement sur la glace de l’Aren’Ice de Cergy-Pontoise, cette finale a vu les Rapaces de Gap prendre un bien meilleur départ. En effet, sur des assistances de Sébastien Rohat et Dimitri Thillet, Johan Lorraine est allé tromper Evan Cowley dès la 9eme minute. Le gardien angevin a même dû aller chercher le palet au fond de ses filets une deuxième fois avant la conclusion du premier quart-temps. Lancé par Julien Correia et Fabien Colotti, Bostjan Golicic a fait le break pour les Rapaces. Toutefois, les Ducs ont eu du répondant juste avant la fin de la première période avec deux buts en l’espace de 59 secondes. Tout d’abord, sur une action initiée par Maurin Bouvet et Jerret Smith, Philippe Halley a réduit l’écart. Dans la foulée, Danick Bouchard est allé à son tour tromper Julian Junca, bien aidé par Kevin Dusseau et Vincent Llorca. Une tendance qui s’est confirmée dans la première moitié du deuxième tiers-temps. Moins de six minutes après la reprise, Teo Sarlieve a permis à Angers de passer devant, bien soutenu par Loïc Farnier et Zachary Torquato.Moins de quatre minutes plus tard, ce sont les Ducs qui ont fait le break par l’intermédiaire de Neil Manning, sur des passes de Cédric di Dio Balsamo et Marius Serer. Mais le match a tourné pour Angers quand Nicolas Ritz a été sorti de la glace pour un coup de tête. Une supériorité numérique qui a été exploitée au bout d’un peu plus d’une minute. Lancé par Dimitri Thillet, Benjamin Lagarde a relancé les Rapaces et les Gapençais ne se sont pas arrêté en si bon chemin. 42 secondes après la réduction de l’écart, Bostjan Golicic a offert le but de l’égalisation à Julien Correia. Les 20 dernières minutes n’ont pas permis aux deux équipes de se départager et cette finale s’est achevée sur une prolongation. Un temps supplémentaire qui n’aura finalement pas duré plus de trois minutes. Sur une passe de Neil Manning, Robin Gaborit a pris à revers Julian Junca pour offrir le titre aux Ducs d’Angers (4-5 ap). Dauphins de Grenoble au classement de la Ligue Magnus, les Angevins s’assurent de ne pas terminer la saison sans un trophée. Gap, de son côté, échoue pour la deuxième fois de son histoire en finale, après son revers face à Lyon en 2018.Gap -: 4-5 (ap)- Bordeaux : 2-1- Briançon : 2-0