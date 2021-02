Championnats du Monde (F) : Katharina Liensberger poursuit sa razzia

Katharina Liensberger a connu une journée parfaite ce samedi. A Cortina d'Ampezzo, l'Autrichienne a été sacrée championne du monde de slalom. Avec son dossard numéro 1, elle avait réalisé un temps de référence qui a tenu toute la matinée lors de la première manche. Cet après-midi, elle a refermé le portillon en réalisant une nouvelle fois le meilleur temps de la manche. La skieuse de 23 ans a coupé la ligne d'arrivée en retranchant une seconde au temps de Petra Vlhova. La Slovaque, en tête du classement de la Coupe du Monde, était en embuscade mais elle n'a pas réussi à en profiter. Elle a confirmé sa performance du matin en améliorant le chrono de Mikaela Shiffrin de 98 centièmes mais ce n'était pas suffisant pour rivaliser avec une Katharina Liensberger que rien n'arrête depuis le début des championnats du monde.

Deux titres pour Liensberger, cinq médailles pour Shiffrin

Depuis son arrivée en Italie, l'Autrichienne a remporté trois médailles : le bronze en slalom géant, l'or en parallèle et maintenant l'or en slalom. Ce samedi, elle a mis tout le monde d'accord. Même Mikaela Shiffrin qui a obtenu une cinquième médaille mondiale en autant de courses depuis le début de la semaine n'a pas réussi à rivaliser avec elle. L'Américaine a terminé sur le podium mais à presque deux secondes de la nouvelle championne du monde de slalom. Wendy Holdener a terminé à la quatrième place juste devant Andreja Slokar qui a réalisé une incroyable remontée au classement. La Slovène est restée en tête pendant longtemps et s'est finalement classée cinquième après avoir gagné douze rangs. Seule Française engagée dans la deuxième manche, Nastasia Noens a terminé aux portes du top 10. Onzième, elle a quand même atteint le meilleur classement de sa saison.



SKI ALPIN - CHAMPIONNATS DU MONDE

Slalom dames - Samedi 20 février 2021

Classement final

1- Katharina Liensberger (AUT) en 1'39”50

2- Petra Vlhova (SVQ) à 1”

3- Mikaela Shiffrin (USA) à 1”98

4- Wendy Holdener (SUI) à 2”34

5- Andreja Slokar (SLO) à 2”67

6- Chiara Mair (SUI) à 2”75

7- Kristin Lysdahl (NOR) à 2”94

8- Camille Rast (SUI) à 3”09

9- Ana Bucik (SLO) à 3”39

10- Asa Ando (JAP) à 3”42

11- Nastasia Noens (FRA) à 3”55