Championnats du monde : Et de cinq pour Papadakis et Cizeron !

🇫🇷 Pleine d'émotion, la Marseillaise résonne à la patinoire de Montpellier pour Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, champions du monde de patinage artistique pour la 5ème fois de leur carrière ! 🥇 #Worlds2022 #WorldFigure pic.twitter.com/ksszcg2kiq

— francetvsport (@francetvsport) March 26, 2022

Cizeron : « Une des plus belles compétitions de notre carrière »

Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ne sont pas rassasiés de titres. Après avoir atteint leur graal avec le titre olympique remporté à Pékin, les danseurs sur glace français ont offert un très grand bonheur au public de la Sud de France Arena de Montpellier. A l’occasion des championnats du monde, le duo tricolore a réalisé une de ses meilleures performances pour aller chercher un cinquième titre de champions du monde de danse sur glace. Evoluant sur l’Elégie de Gabriel Fauré, les protégés de Romain Haguenauer, Marie-France Dubreuil et Patrice Lauzon n’ont absolument pas laissé la concurrence espérer les faire tomber de leur piédestal. Devant un public conquis et qui a accompagné leur évolution de la première à la dernière seconde, Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron ont une nouvelle fois convaincu les juges. En effet, après avoir battu leur propre record du monde du programme court ce vendredi, les Tricolores ont récidivé lors du programme libre.Avec un score de 137,09 points sur cette deuxième épreuve, ils ont repoussé la concurrence à un peu moins de cinq unités. Leur total de 229,82 points, soit un peu moins de trois points de mieux qu’à Pékin leur permet d’être une nouvelle fois sur le toit du monde après 2015, 2016, 2018 et 2019. « Merci à tous. C'est une des plus belles compétitions de notre carrière, a confié Guillaume Cizeron. La chair de poule et les émotions qui viennent avec le bruit que vous avez fait, c'est indescriptible. » Le podium respecte la hiérarchie vue lors des derniers Jeux Olympiques d’hiver, si on enlève le duo russe composé de Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov, privé de compétition en raison du contexte lié à l’attaque contre l’Ukraine. En effet, Madison Hubbell et Zachary Donohue repartent de Montpellier avec la médaille d’argent (222,39 points) alors que leurs compatriotes Madison Chock et Evan Bates complètent le podium (216,83 points).