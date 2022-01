Championnats d’Europe (Danse) : Deuxième titre de suite pour Sinitsina et Katsalapov, Lopareva et Brissaud terminent neuvièmes

⛸️🇫🇷 La paire française Lopareva / Brissaud prend la 4e place provisoire après le programme libre de danse sur glace avec 178.34 points. 5 couples ne se sont pas encore présentés sur la patinoire #EuroFigure #FigureSkating

Sinitsina et Katsalapov restent sur le toit de l’Europe

Evgeniia Lopareva et Geoffrey Brissaud n’ont pas manqué leur danse libre. Dixièmes de l’épreuve de danse sur glace des championnats d’Europe, les protégés de Fabian Bourzat ont su gagner une place au classement général au terme de leur deuxième passage sur la glace de Tallinn. En effet, avec un score de 108,12 points sur leur danse libre, ils ont profité de la contre-performance des Polonais Natalia Kaliszek et Maksym Spodyriev pour gagner une place et terminer neuvièmes, avec un total de 178,34 points. Egalement en lice lors de cette danse libre, Loicia Demougeot et Théo Le Mercier ont une nouvelle fois pris la 15eme place et terminent la compétition avec un score de 162,77 points. En l’absence de leurs têtes d’affiche Gabriella Papadakis et Guillaume Cizeron, qui ont préféré se réserver pour les prochains Jeux Olympiques de Pékin avec l’envie d’aller chercher le seul titre qui manque à leur palmarès, les représentants tricolores ont tout donné.L’absence du duo français a également fait les affaires de leurs rivaux, qui ont pu s’expliquer pour la couronne continentale. Déjà leaders au terme de la danse rythmique, les Russes Victoria Sinitsina et Nikita Katsalapov n’ont pas eu de rivaux sur cette danse libre. Les champions d’Europe en titre ont une nouvelle fois dominé la concurrence et, avec un total de 217,96 points, restent les maîtres du continent. Ils s’imposent avec un peu plus de quatre points d’avance sur leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (213,20 points) quand les Italiens Charlene Guignard et Marco Fabbri complètent le podium (207,97), qui est resté inchangé par rapport à la danse rythmique. Un succès dans ces championnats d’Europe qui donnent le ton à un mois de l’échéance olympique. Dans le Top 5 du classement final, le seul changement est la place gagnée par les Espagnols Olivia Smart et Adrian Diaz qui prennent la quatrième place devant les Britanniques Lilah Fear et Lewis Gibson.