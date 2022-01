Championnats d’Europe (Couples) : Ça passe pour les Kovalev, pas pour Keriven et Pierre

⛸️🇫🇷 La première paire française s’élance lors de ce programme court Couples ! Camille et Pavel Kovalev, avec un total de 56.04 points, se classent provisoirement en tête #EuroFigure #FigureSkating

La Russie à nouveau aux avant-postes

Un sur deux pour les couples français à Tallinn ! Quelques heures après la dixième place de Kévin Aymoz sur le programme court de l’épreuve masculine des championnats d’Europe de patinage artistique, Camille et Pavel Kovalev sont parvenus à passer le « cut » que représente le programme court de l’épreuve des couples. Alors que les seize premiers disputeront ce jeudi le programme libre, les Tricolores ont pris la douzième place avec un score total de 56,04 points, soit une marge légèrement inférieure à quatre unités par rapport aux Croates Lana Petranovic et Antonio Souza Kordeiru, derniers qualifiés (52,78 points). Coline Keriven et Noël-Antoine Pierre, quant à eux, n’ont pas eu la même chance. Les protégés de Claude Peri ont terminé ce programme court à la… 17eme place. Pour 0,99 points par rapport aux Croates, les membres des Français Volants manquent la qualification et voient leurs championnats d’Europe s’arrêter là.S’il prendront part au programme libre, Camille et Pavel Kovalev pourront, au mieux, jouer la quatrième place. En effet, s’ils n’ont qu’un peu plus de six points de retard sur les Italiens Rebecca Ghilardi et Filippo Ambrosini, la marche vers le podium est bien trop haute. En effet, comme lors du programme court masculin, ce sont les représentants de la Russie qui monopolisent le Top 3. Avec un total de 82,36 points, les champions du monde en titre Anastasia Mishina et Aleksandr Galliamov ont signé la meilleure performance mais ne devancent leurs compatriotes Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov, quatrièmes aux Jeux de Pyeongchang en 2018 de 0,78 points. Le podium provisoire est complété par Aleksandra Boikova et Dmitrii Kozlovskii, qui ont toutefois un retard supérieur à six points sur les leadrs tout en conservant presque quatorze longueurs d’avance sur leur plus proche poursuivant. La bataille pour le titre mondial s’annonce donc intense ce jeudi dans la patinoire de Tondiraba.