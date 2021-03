Carnet noir : La championne de snowboard Julie Pomagalski est décédée

Deux participations aux Jeux Olympiques



Toutes les pensées de l'équipe de France Olympique et du CNOSF vont à la famille de Julie Pomagalski, à ses proches, à @FedFranceSki. La disparition tragique de Julie, championne du monde de snowboard et Olympienne, laisse l'équipe de France OLY en deuil de l'une des siennes. pic.twitter.com/BtXqH398io

, nous apprend le journal suisse Le Matin, qui revient sur les circonstances dramatiques qui ont provoqué la mort de l'ancienne championne de snowboard.alors qu'elle progressait dans la zone du Steintäler (Suisse), dans l'Unteralptal uranais, descendant le Gemsstock, en compagnie deLa snowboardeuse du club de Méribel avait été sacrée championne du monde à seulement 19 ans, lors des Mondiaux de Berchtesgaden (Allemagne). Quatre ans plus tard, à Kreischberg (Autriche), elle avait ajouté à son palmarès une médaille d'argent en géant parallèle.Rivale d'une autre championne française de snowboard Karine Ruby, elle aussi décédée tragiquement lors d'une sortie en montagne, la petite-fille de Jean Pomagalskiet deuxième deux ans plus tard, en 2006. La native de La Tronche (Isère) avait égalementLors de sa seconde participation, elle avait terminé 23eme du cross et 6eme du géant parallèle. A Turin, pour ses grands débuts olympiques, Julie Pomagalski avait déjà fini à la sixième place du géant parallèle. En 2007, un an après ces Jeux de Turin, elle avait décidée de mettre un terme à sa carrière. Mardi, c'est une immense championne qui a trouvé la mort lors de cette avalanche survenue dans le canton d'Uri, en Suisse.