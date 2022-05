Bleus : Les Blue Jackets laissent Texier participer au Mondial

Vive la France! 🇫🇷

Texier a convaincu les Blue Jackets

C’est un renfort de poids pour les Bleus. Alors que les joueurs de Philippe Bozon vont terminer leur préparation pour le Mondial 2022 organisé en Finlande par un stage et deux derniers matchs amicaux en Slovaquie, ils vont bientôt accueillir Alexandre Texier. L’attaquant des Columbus Blue Jackets a été autorisé à rejoindre la sélection alors qu’il n’a plus porté le maillot de sa franchise NHL depuis le mois de janvier dernier. En effet, le natif de Saint-Martin-d’Hères a été écarté des patinoires depuis le mois de janvier dernier en raison d’une fracture à un doigt puis, pour raisons personnelles, il a été autorisé à rentrer en France. Dans un communiqué, les Blue Jackets ont confirmé avoir autorisé leur joueur à se rendre disponible pour l’équipe de France, qui a été repêchée pour participer à l’édition 2022 du championnat du monde après l’exclusion de la Russie.Dans ce communiqué, le manager général des Blue Jackets Jarmo Kekäläinen a confirmé que la demande est venue d’Alexandre Texier. « Alexandre Texier nous a fait savoir qu'il était prêt à revenir sur la glace et nous a demandé la permission de participer au championnat du monde, a confirmé l’ancien joueur finlandais. Nous sommes très heureux d'apprendre qu'il se porte bien physiquement et mentalement. » Il y a même une pointe de fierté chez les dirigeants des Blue Jackets à voir un de leurs joueurs évoluer sur la scène internationale. « Nous sommes ravis qu'il représente la France au championnat du monde et attendons avec impatience son retour chez les Blue Jackets, la saison prochaine », a ajouté Jarmo Kekäläinen. Un autorisation qui intervient également car la franchise de Columbus n’est pas engagée dans les play-offs NHL cette saison après avoir terminé la saison régulière à la 10eme place de la Conférence Est.