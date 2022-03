Bleus : 52 joueurs sélectionnés dans une liste élargie pour le Mondial, avec Bellemare, Roussel et Texier

🗓️ La prépa de nos Bleus 🗓️

👉 15/04 à Megève : 🇫🇷🆚🇨🇭

👉 17/04 à Bâle (SUI) : 🇨🇭🆚🇫🇷

👉 21/04 à Épinal : 🇫🇷🆚🇱🇻

👉 22/04 à Épinal : 🇫🇷🆚🇱🇻

👉 29/04 à Pontebba (ITA) : 🇮🇹🆚🇫🇷

👉 30/04 à Bled (SLO) : 🇸🇮🆚🇫🇷

👉 06/05 en Slovaquie : 🇳🇴🆚🇫🇷

👉 07/05 en Slovaquie : 🇸🇰🆚🇫🇷 pic.twitter.com/f3u2i5OJ61



— Équipes France Hockey (@Hockey_FRA) March 24, 2022

Les Bleus auront huit matchs amicaux pour se rôder

Les 52 joueurs présélectionnés pour la préparation du Mondial 2022

Philippe Bozon a préféré voir large. Devant initialement participer au championnat du monde de Division 1, les Bleus ainsi que l’Autriche ont été repêchés par la Fédération Internationale de hockey sur glace (IIHF) afin de remplacer la Russie et la Biélorussie, qui ont été exclus de la compétition en raison du contexte international lié à l’attaque russe sur l’Ukraine. Alors que les Tricolores retrouveront le Canada, l’Allemagne, la Suisse, la Slovaquie, le Danemark, le Kazakhstan et l’Italie au sein du Groupe A avec des matchs disputés sur la glace du Helsinki Ice Hall du 13 au 24 mai prochains, le staff des Bleus doit faire face à des incertitudes quant à la disponibilité de certains éléments, notamment les joueurs évoluant en NHL, dont la saison régulière doit s’achever le 29 avril prochain pour céder place aux play-offs. C’est à cette fin que Philippe Bozon a dévoilé une liste de 52 joueurs qui pourront prendre part à la préparation de l’équipe de France, qui démarrera le 11 avril prochain par un stage à Megève.Une liste élargie dans laquelle on retrouve les cadres de l’équipe de France tels Yohann Auvitu, Florian Chakiachvili, Teddy da Costa, Cédric di Dio Balsamo, Damien Fleury, Nicolas Ritz ou encore Sacha Treille. Pierre-Edouard Bellemare, Antoine Roussel et Alexandre Texier, qui évoluent tous trois en NHL, sont également concernés mais leur présence dépendra du parcours de leurs franchises respectives, notamment d’une qualification pour les play-offs. A l’issue des demi-finales de la Ligue Magnus, Philippe Bozon réduira son groupe en vue du stage de Megève, qui sera conclu par deux matchs amicaux face à la Suisse, le deuxième étant organisé sur la glace de Bâle. Les Bleus affronteront également la Lettonie à deux reprises puis iront en Italie puis en Slovénie avant de défier la Norvège et la Slovaquie pour conclure leur préparation. Le groupe retenu pour le Mondial rejoindra alors Helsinki avec un premier match le 13 mai face à cette même Slovaquie.Henri-Corentin Buysse (Amiens), Clément Fouquerel (Bordeaux), Julian Junca (Gap), Quentin Papillon (Grüner/NOR), Sébastian Ylönen (Cergy-Pontoise)Yohann Auvitu (Helsinki/FIN), Aziz Baazzi (Amiens), Romain Bault (Amiens), Jules Boscq (Bordeaux), Fabien Bourgeois (Gap), Enzo Cantagallo (Rouen), Florian Chakiachvili (Rouen), Pierre Crinon (Grenoble), Kevin Dusseau (Angers), Hugo Gallet (Kalpa/FIN), Enzo Guebey (Zurich/SUI), Vincent Llorca (Angers), Lucien Onno (Grenoble), Axel Prissaint (Gap), Thomas Thiry (Berne/SUI)Pierre-Edouard Bellemare (Tampa Bay/USA), Charles Bertrand (Tappara/FIN), Lou Bogdanoff (Ajoie/SUI), Louis Boudon (Lake Superior State/USA), Jordann Bougro (Fribourg/SUI), Maurin Bouvet (Angers), Kévin Bozon (Winterthur/SUI), Tim Bozon (Lausanne/SUI), Baptiste Bruche (Amiens), Valentin Claireaux (Kloten/SUI), Fabien Colotti (Gap), Teddy da Costa (Oswiecim/POL), Aurélien Dair (Grenoble), Cédric di Dio Balsamo (Angers), Dylan Fabre (Grenoble), Loïc Farnier (Angers), Damien Fleury (Grenoble), Romain Gutierrez (Gap), Pierre-Charles Hordelalay (Cergy-Pontoise), Adel Koudri (Grenoble), Guillaume Leclerc (Ljubljana/SLO), Bastien Maia (Ljubljana/SLO), Rudy Matima (Amiens), Jordann Perret (Mountfield/RTC), Antonin Plagnat (Amiens), Anthony Rech (Wolfsbourg/ALL), Nicolas Ritz (Angers), Antoine Roussel (Arizona/USA), Alexandre Texier (Columbus/USA), Sacha Treille (Grenoble), Peter Valier (Grenoble), Gabin Ville (Roki/FIN)