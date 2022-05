Biathlon : Wierer continue sa carrière un an de plus

Dorothea Wierer va faire durer le plaisir. Aujourd'hui âgée de 32 ans, la biathlète italienne, professionnelle depuis l'année 2007, ne va pas encore raccrocher en prenant sa retraite et compte ainsi bel et bien poursuivre le cours de sa carrière. C'est elle-même qui l'a confié, pas plus tard que ce mercredi, alors qu'elle revenait tout juste de ses vacances passées du côté d'Oman. Une annonce similaire à celle de la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland, qui s'est exprimée, à ce sujet, ce mardi. En ce qui concerne les déclarations de la Transalpine, elles ont eu lieu du côté de Vérone, dans les locaux de l'un de ses sponsors, pour Le Corriere dello Sport mais également La Stampa.

"Je vois que je peux encore faire de bons résultats"

Dans des propos repris par Fondo Italia et rapportés par Nordic Magazine, la star italienne a ainsi notamment déclaré, à ce sujet : « J’ai décidé de continuer un an de plus. Je vois que je peux encore faire de bons résultats, je me sens toujours assez en forme. Les deux dernières années, sans public à cause du coronavirus et des mesures d’isolement, ont été tristes. » Alors que la prochaine édition des Jeux d'hiver, soit en 2026, aura lieu chez elle, avec même des épreuves de biathlon prévues dans son fief d'Antholz en Italie, la Transalpine ne s'interdira certainement aucune option concernant son avenir. Pour le moment, Dorothea Wierer a pris part aux trois dernières éditions des Jeux d'hiver, soit en 2014 à Sotchi en Russie, en 2018 à Pyeongchang en Corée du Sud, puis, pas plus tard que cette année, à Pékin en Chine. Avec un bilan de trois médailles de bronze. Aux championnats du monde, l'Italienne a eu bien plus de réussite avec ainsi notamment trois titres au compteur. Mais ses plus grands faits d'armes restent évidemment ses deux gros globes de cristal glanés à l'issue de la saison 2018-19 puis à l'issue de la suivante.