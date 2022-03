Biathlon - Sprint d'Oslo (H) : Un petit globe de plus pour Fillon Maillet !

SUPER QUENTIN 🙌🇫🇷



Un problème de fartage ?

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT D'OSLO (NORVEGE)

Classement final (10km) - Vendredi 18 mars 2022

Quentin Fillon Maillet (FRA) à 22"4 (0)

Simon Desthieux (FRA) à 1'24"4 (1)

Antonin Guigonnat (FRA) à 1'47"9 (1)



Emilien Claude (FRA) à 2'00"4 (2)

Emilien Jacquelin (FRA) à 2'08"2 (2)



Fabien Claude (FRA) à 2'24"2 (3)

Eric Perrot (FRA) à 3'05"9 (1)

Quentin Fillon Maillet va pouvoir passer son intersaison à agrandir son armoire à trophées ! Après avoir glané cinq médailles olympiques à Pékin, puis le gros globe du classement général de la Coupe du Monde et le petit globe du classement de la poursuite, le biathlète français de 29 ans s'est offert celui du sprint ce vendredi. Leader du classement de la discipline avec une belle avance sur Sebastian Samuelsson, "QFM" n'avait qu'à terminer devant le Suédois pour assurer ce petit globe supplémentaire, et c'est ce qu'il a fait, finissant deuxième de ce dernier sprint de la saison, à 22"4 du vainqueur Sturla Laegreid, mais avec deux secondes d'avance sur son rival suédois.Le quintuple médaillé olympique a réussi un sans-faute lors de ce sprint, mais sur les skis, il n'a rien pu faire face à Laegreid, qui n'a pas commis la moindre erreur non plus, mais avait des skis supersoniques pour aller décrocher sa deuxième victoire de la saison, lui qui avait remporté l'individuel d'ouverture à Östersund mais n'avait plus gagné depuis.« Le premier intermédiaire m’a fait un peu mal (20eme à 10 secondes, ndlr), je ne m’attendais pas à être aussi loin, j’avais l’impression d’être bien parti, a confié Fillon Maillet au micro de La Chaîne L’Equipe. Et après le tir couché, je sors vraiment loin (10eme à 23 secondes, ndlr), je n’ai pas tout compris, je me sentais bien. Le fartage était peut-être un peu moins bon que celui des Norvégiens et des Allemands, les conditions étaient plutôt lentes.Samuelsson m’a dit à la fin que j’aurais pu lui laisser la deuxième place car il a besoin de points, mais je lui ai répondu que moi, j’avais besoin de temps pour demain (sourires) ». Quentin Fillon Maillet espère en effet briller sur la dernière poursuite de l’année, discipline où il a été sacré champion olympique le mois dernier. Les cinq autres Français, dont aucun n’a terminé dans le Top 10 ce vendredi, y prendront part également.2-3- Sebastian Samuelsson (SUE) à 26"5 (0)4- Benedikt Doll (ALL) à 39"5 (0)5- Erik Lesser (ALL) à 40"0 (1)6- Philipp Nawrath (ALL) à 40"57- Vetle Christiansen (NOR) à 54"3 (0)8- Johannes Kuehn (ALL) à 59"7 (1)9- Aleksander Andersen (NOR) à 59"8 (0)10- Martin Ponsiluoma (SUE) à 1'08"8 (2)...12-22-27-30-36-60-...