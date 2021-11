Biathlon - Sprint d'Östersund (H) : Samuelsson facile, les Bleus dans le coup

Quel belle journée pour le biathlon suédois à Östersund ! Après Hanna Oeberg, victorieuse du sprint féminin en fin de matinée, c'est son compatriote Sebastian Samuelsson qui a remporté le sprint masculin, signant ainsi son septième succès en Coupe du Monde. Auteur d'un sans-faute, le biathlète de 24 ans, parti avec le dossard 12, a réussi une course parfaite, puisqu'il est passé en tête de tous les points de passage intermédiaires, tout en se montrant intraitable sur le pas de tir. Ses deux poursuivants n'ont pas commis d'erreur non plus, mais ont été moins rapides sur les skis. Il s'agit des Norvégiens Vetle Christiansen et Johannes Boe, qui finissent à 11"8 et 12"2 du Suédois. Et derrière ce trio, on retrouve...deux Français ! Si Simon Desthieux avait réussi à monter sur le podium vendredi sur l'individuel, le meilleur tricolore du jour se nomme Emilien Jacquelin. Le biathlète de 26 ans a commis une faute au tir et a chuté durant son tour pénalité, et finit à onze secondes de J.Boe, mais cela suffit à son bonheur, lui qui avait terminé 35eme avec 6 fautes la veille.

Desthieux leader de la Coupe du Monde !

Six centièmes derrière lui, c'est Simon Desthieux, auteur d'un sans-faute, qui termine à la cinquième place, et confirme donc son beau résultat d'ouverture. Il en profite d'ailleurs pour prendre la tête de la Coupe du Monde, à égalité avec Johanne Boe. Belle performance également pour Fabien Claude, qui prend la sixième place. En revanche, Quentin Fillon Maillet, qui a été déconcentré par la chute de son bâton sur son tir couché et a commis deux fautes, n'a pu faire mieux que 32eme, à 1'33 du vainqueur. Jeudi prochain, toujours à Östersund, on retrouvera tout ce petit monde pour un sprint, qui cette fois servira à déterminer l'ordre de départ de la poursuite du dimanche.



COUPE DU MONDE (H) / ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement du sprint (10km) - Dimanche 28 novembre 2021

1- Sébastian Samuelsson (SUE) en 22'33"5 (0 faute)

2- Vetle Christiansen (NOR) à 11"8 (0)

3- Johannes Boe (NOR) à 12"2 (0)

4- Emilien Jacquelin (FRA) à 23"2 (1)

5- Simon Desthieux (FRA) à 23"8 (0)

6- Philipp Nawrath (ALL) à 27"5 (0)

- Fabien Claude (FRA) à 27"5 (1)

8- Sivert Bakken (NOR) à 37"6 (0)

9- Filip Andersen (NOR) à 49"1 (0)

10- Aleksandr Loginov (RUS) à 53"4

...

14- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'10"2 (1)

32- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'33"4 (2)

...