Biathlon - Sprint d'Östersund (H) : Première pour Hofer

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT D'ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement final (10km) - Vendredi 19 mars 2021

1- Lukas Hofer (ITA) en 22'27"1 (0 faute)

2- Sebastian Samuelsson (SUE) à 4"0 (0)

3- Tarjei Boe (NOR) à 14"4 (0)

4- Simon Desthieux (FRA) à 22"4 (0)

5- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 28"6 (1)

6- Sturla Laegreid (NOR) à 31"9 (0)

7- Johannes Boe (NOR) à 46"1 (2)

8- Johannes Dale (NOR) à 50"7 (2)

9- Vladimir Iliev (BUL) à 55"1 (1)

10- Roman Rees (ALL) à 57"6 (0)

...

24- Emilien Jacquelin (FRA) à 1'22"9 (2)

41- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'52"1 (2)

47- Fabien Claude (FRA) à 2'02"9 (3)

67- Emilien Claude (FRA) à 2'35"4 (2)

76- Eric Perrot (FRA) à 2'48"5 (3)

...