Biathlon - Sprint d'Östersund (F) : Un podium pour Chevalier-Bouchet !

Trois Bleues dans le Top 15

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT D'ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement final (7,5km) - Dimanche 28 novembre 2021

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 11"3 (0)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 35"9 (1)

Anaïs Bescond (FRA) à 54" (1)

Julia Simon (FRA) à 1'39"7 (3)



Chloé Chevalier (FRA) à 2'03"5 (3)



Les biathlètes françaises avaient commencé la saison de la pire des façons samedi, en étant toutes classées entre la 28eme (Anaïs Bescond) et la 72eme place (Julia Simon), avec au moins quatre fautes au tir pour chacune, sur les 15 kilomètres de l'individuelle. Elles ont très bien réagi lors du sprint (7,5km) organisé dimanche, toujours sur la piste suédoise d'Östersund, qui accueille cette manche d'ouverture. A commencer par Anaïs Chevalier-Bouchet, qui s'offre le 29eme podium de sa carrière ! La biathlète de 28 ans a terminé deuxième, derrière la Suédoise Hanna Oeberg (74eme samedi !), grâce à un joli sans-faute au tir. Pas mal pour celle qui avait fini 52eme, avec cinq fautes, la veille. «J’ai dit à mon mari que j’allais partir à bloc, au premier intermédiaire, j’étais en cannes, après il fallait faire le job. J’ai mis en place tout ce que je voulais au tir. J’ai toujours été un diesel, et hier, j’étais trop détendue, pas du tout stressée. Aujourd’hui, je me suis bottée les fesses », s’est réjoui l’Iséroise au micro de La Chaîne L’Equipe.Partie avec le dossard 8, la Française a attendu le deuxième tir pour monter sur le podium provisoire et n'a ensuite rien lâché. Mais elle n'a rien pu faire face à Hanna Oeberg, qui comptait 1"8 d'avance sur Chevalier-Bouchet après le deuxième tir et a fini en trombe, pour s'imposer avec 11"3 d'avance. Elle décroche sa huitième victoire en Coupe du Monde, pendant que Marte Olsbu Roeiseland complète le podium, 15"4 de la gagnante du jour.A noter aussi la 28eme place de la tenante du gros globe, Tiril Eckoff, qui a commis trois erreurs. Prochain rendez-vous : jeudi pour un nouveau sprint à Östersund ! Et un nouveau podium pour la délégation française ?2-3- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 15"4 (1)4- Dzinara Alimbekava (BIE) à 18" (0)5- Hanna Sola (BIE) à 27"3 (1)6-7- Franziska Preuss (ALL) à 38"8 (1)8- Emma Oeberg (SUE) à 38"9 (2)9- Linn Persson (SUE) à 47"1 (1)10- Ida Lien (NOR) à 50"9 (0)...13-35-56-...