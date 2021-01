Biathlon - Sprint d'Oberhof (H) : La Norvège au dessus, Fillon Maillet au fond

Les larmes de Fillon Maillet, la surprise Emilien Claude



🎤 "on m'a dit ce matin: y'a deux sortes de biathlètes, y'a ceux qui mettent leur première balle et ceux qui la ratent"



Émilien Claude très détendu après sa 33e place à Oberhof, pour la première course de sa carrière

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT D'OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement final (10km) - Vendredi 8 janvier 2021

Simon Desthieux (FRA) à 54"2 (1)

Fabien Claude (FRA) à 56" (1)

Après le quadruplé de Hochfilzen, le triplé d'Oberhof ! Le biathlon norvégien est au sommet, et l'épreuve du sprint (10km) a encore permis de le voir ce vendredi à l'occasion de la reprise de la saison, après deux semaines de pause. Cette fois, c'est Johannes Boe qui s'est imposé, devant son frère Tarjei et Sturla Laegreid, la révélation de la saison. Si à Hochfilzen les Norvégiens avaient creusé de gros écarts grâce à un fart exceptionnel, cela a moins été le cas ce vendredi (leur farteur était en quarantaine) mais ils ont autant brillé sur les skis qu'au tir. Johannes Boe, le leader de la Coupe du Monde, a commis une faute lors de son deuxième tir, alors qu'il était jusque-là en tête à tous les points de passage.Laegreid, qui a également signé un sans-faute, n'a pas pu suivre le rythme des frères mais réussit à monter sur le podium, à 21 secondes du vainqueur. Le premier non-Norvégien est l'Italien Lukas Hofer, qui a finit à onze secondes de Laegreid et reste donc en course pour le podium lors de la poursuite de samedi.Côté français, ils sont deux à terminer dans le Top 10 : Simon Desthieux et Fabien Claude. Ils ont fini respectivement septième et huitième, à 54 et 56 secondes de Johannes Boe, avec une faute au tir. Ils peuvent eux aussi ambitionner un podium sur la poursuite si ça tourne bien pour eux. En revanche, Quentin Fillon Maillet a vécu un calvaire.Le Français, qui voulait briller en ce jour de l'anniversaire de sa petite amie, n'a pas réussi à cacher ses larmes à l'arrivée. Il ne participera pas à la poursuite samedi et voit ses chances de gagner le gros globe être sérieusement compromises. En revanche, un petit nouveau a brillé lors de ce sprint : Emilien Claude (21 ans), le frère de Fabien et Florent (qui porte les couleurs de la Belgique) a réussi un sans-faute pour ses grands débuts en Coupe du Monde et a finalement pris la 33eme place, à près de deux minutes. Il sera au départ de la poursuite !2- Tarjei Boe (NOR) à 10"8 (0)3- Sturla Laegreid (NOR) à 21"6 (0)4- Lukas Hofer (ITA) à 32"4 (1)5- Johannes Dale (NOR) à 32"2 (1)6- Martin Ponsiluoma (SUE) à 52" (2)7-8-9- Benjamin Weger (SUI) à 56"5 (0)10- Raman Yaliotnau (BIE) à 57"8 (0)...14- Emilien Jacquelin (FRA) à 1'08 (2)22- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'27"8 (2)33- Emilien Claude (FRA) à 1'55"3 (0)84- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 3'33"2 (4)...