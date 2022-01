👏🇷🇺 Loginov en termine avec le meilleur temps

Jacquelin augmente son avance sur Fillon Maillet



BIATHLON - COUPE DU MONDE / SPRINT D'OBERHOF (H)

Classement - Vendredi 7 janvier 2021

Emilien Jacquelin (FRA) à 6”5 (2)





Quentin Fillon Maillet (FRA) à 29’’5 (2)

Fabien Claude (FRA) à 1'10”6 (3)



Simon Desthieux (FRA) à 2'00”1 (3)



Eric Perrot (FRA) à 3'02”3 (4)

Antonin Guigonnat (FRA) à 3'37”7 (6)

Emilien Jacquelin (FRA) 425 points

Quentin Fillon Maillet (FRA) 401

L'homme fort de ce début d'hiver avait refermé la page 2021 sur un succès lors de la mass start d'Annecy-Le Grand-Bornand, seule manche française de la saison.Parti avec le dossard jaune de leader du classement général pour la première fois de sa carrière,Mais il s'en est fallu d'un rien que Jacquelin, malgré deux fautes au tir (8 sur 10, une erreur sur le couché, une autre sur le debout) ne devance le Russe, qui n'avait plus connu la victoire depuis l'individuel d'Antholz la saison dernière et n'avait eu droit, lui, qu'à un seul tir sur l'anneau de pénalité (9 sur 10).Ce qui aurait eu tout d'un exploit, en convenait d'ailleurs le Français après en avoir terminé avec ce sprint programmé à deux jours de la poursuite (dimanche), sa grande spécialité, dont il sera une fois de plus l'un des grands favoris. "C'est une très belle opération, je ne m’attendais pas à ce que le 8 sur 10 paye autant", appréciait au micro de La Chaîne L'Equipe Jacquelin, qui avait passé la ligne d'arrivée le poing levé. L'Isérois, très fier d'avoir su géré aussi bien son temps de tir (il termine avec le meilleur temps au tir de ce sprint) quand il avait été pénalisé par ce même temps de tir à Hochfilzen, a, certes, terminé deuxième uniquement. Mais il n'a pas tout perdu pour autant, ne serait-ce que parce qu'il s'est offert un nouveau podium. Mais surtout, parce qu', puisque celui qui, seulement 9eme vendredi (8 sur 10 au tir également), prend également les commandes du classement du sprint. Cela valait bien un large sourire.Sturla Holm Laegreid (NOR) à 15”1 (1)Johannes Kuehn (ALL) à 18”6 (2)Roman Rees (ALL) à 20”2 (1)Anton Babikov (RUS) à 23” (0)Tarjei Boe (NOR) à 23”6 (3)Daniil Serochvostov (RUS) à 25”8 (2)Filip Fjeld Andersen (NOR) à 38”2 (1)Vetle Sjaastad Christiansen (NOR) 372Sebastian Samuelsson (SUE) 371Tarjei Boe (NOR) 356