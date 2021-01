Biathlon - Sprint d'Oberhof (F) : Eckhoff récidive, Simon au pied du podium

Quatre Françaises dans les douze premières !



BIATHLON / COUPE DU MONDE (F)

Sprint 7,5 km d'Oberhof (Allemagne) - Vendredi 8 janvier 2021

12- Anaïs Bescond (FRA) à 1'10”1 (1)

...



35- Caroline Colombo (FRA) à 1'55”1 (2)

Tiril Eckhoff commence l'année 2021 comme elle avait terminé 2020. Au même titre qu'elle n'avait laissé aucune chance à ses concurrentes sur le sprint d'Hochfilzen trois semaines plus tôt, la Norvégienne réalisant même le doublé en remportant la poursuite sur la neige autrichienne -et longue étape cette saison au calendrier de la Coupe du Monde, avec deux semaines de compétition sur place. Impériale au tir (10 sur 10) et impressionnante également sur les skis (seule la Biélorusse Kruchinkina a fait mieux), la championne du monde de la spécialité à Oslo il y a quatre ans n'a une fois de plus laissé que des miettes à ses concurrentes, Hanna Oeberg, deuxième, en tête., tandis que Lisa Theresa Hauser a, elle, arraché la troisième place, à un peu plus de 40 secondes de la gagne.Avant que l'Autrichienne ne vienne l'éjecter du podium sur le fil,Une fois de plus, le tir couché a coûté cher à notre meilleur Française du jour, très frustrée d'avoir raté la boîte. « Je n'ai pas l'impression d'avoir fait n'importe quoi, mais ça ne passe pas, pestait Simon après-coup. La balle reste encore à droite, j'ai du mal à trouver la solution. Ce sont des choses qu'il va falloir mettre en place rapidement, parce que ça me coûte de belles courses et c'est frustrant, surtout vu mes temps de ski. » Joli performance néanmoins pour la native d'Albertville comme pour les Bleues d'une manière générale.De très bon augure à la veille de la poursuite de samedi.Tiril Eckhoff (NOR), en 23'54” (0 faute au tir)Hanna Oeberg (SUE) à 29”6 (0)Lisa Theresa Hauser (AUT) (1) à 40”2Julia Simon (FRA) à 44”3 (2)Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 52”6 (2)Evgeniya Pavlova (RUS) à 59”1 (0)Marketa Davidova (RTC) à 59”7 (1)Elena Kruchinkina (BLR) à 1'00”9 (2)Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'09”1 (1)Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1'09”9 (2)- Yuliia Dzhima (UKR) mt (1)Chloé Chevalier (FRA) à 1'17”9 (1)