Biathlon - Sprint de Ruhpolding (H) : La bonne opération pour Fillon Maillet !

Perrot impressionne, Jacquelin déçoit

COUPE DU MONDE (H) / SPRINT DE RUHPOLDING (ALLEMAGNE)

Classement final (10km) - Jeudi 13 janvier 2022



1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 23'23"7 (0 faute)



8- Eric Perrot (FRA) à 49"4 (0)

9- Simon Desthieux (FRA) à 50"4 (1)

37- Fabien Claude (FRA) à 1'21"6 (3)

50- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'34"1 (3)

53- Emilien Jacquelin (FRA) à 1'42"8 (4)

Les biathlètes français avaient une occasion en or de triompher ce jeudi sur le sprint de Ruhpolding en l’absence des meilleurs Norvégiens (Johannes et Tarjei Boe, Sturla Laegreid, Vetle Christiansen) partis en stage de préparation en vue des Jeux Olympiques de Pékin. Et c’est Quentin Fillon Maillet qui l’a saisie ! Le leader de la Coupe du Monde, auteur d’un sans-faute au tir, s’est imposé au terme des 10 kilomètres en 23 minutes et 23 secondes pour décrocher sa 17eme victoire et faire une magnifique opération comptableLui aussi auteur d’un sans-faute, il était en tête du classement avant le deuxième tir, mais a craqué dans les deux derniers kilomètres, pour terminer à un peu plus de sept secondes du vainqueur. En l’absence des cadors norvégiens, certains en ont profité pour signer un beau résultat, à l’image du Biélorusse Anton Smolski, qui monte sur le premier podium de sa carrière, ou du Lituanien Vytautas Strolia, quatrième alors que son meilleur résultat cette saison était douzième.En plus de Quentin Fillon Maillet, deux autres Français terminent dans le Top 10 : Eric Perrot (8eme) et Simon Desthieux (9eme). Si la présence de Desthieux aussi haut dans le classement est habituelle, ce n’est en revanche pas le cas pour Perrot.Prometteur ! En revanche, Fabien Claude (37eme), Antonin Guigonnat (50eme) et Emilien Jacquelin (53eme) sont passés à côté de leur sprint. Mais ils espèrent se reprendre à l’occasion de la poursuite dimanche, voire sur le relais samedi pour ceux qui seront sélectionnés. Suite à ce sprint, Quentin Fillon Maillet compte désormais 72 points d’avance sur Emilien Jacquelin et 71 sur Sebastian Samuelsson (18eme ce jeudi) en tête du classement général de la Coupe du Monde, et revient à un point du Suédois et prend trois points d’avance sur Jacquelin au classement du sprint.2- Benedikt Doll (ALL) à 7"2 (2)3- Anton Smolski (BIE) à 32"1 (1)4- Vytautas Strolia (LIT) à 33"6 (0)5- Tero Seppala (FIN) à 41"9 (0)6- Erik Lesser (ALL) à 43"3 (1)7- Dmytro Pidruchnyi (UKR) à 47"1 (1)10- Joscha Burkhalter (SUI) à 51"7 (0)......