Biathlon - Sprint de Nove Mesto (H) : Desthieux remporte son premier succès individuel !

BIATHLON - COUPE DU MONDE / NOVE MESTO

Sprint - Samedi 6 mars 2021

1- Simon Desthieux (FRA) en 22'58” (0 faute au tir)

2- Sebastian Samuelsson (SUE) à 2”4 (0)



Emilien Jacquelin (FRA) à 29”9 (1)

9- Jakov Fak (SLQ) à 32”8 (0)

10- Eduard Latypov (RUS) à 37”2 (1)

11- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 38”5 (3)



13- Antonin Guigonnat (FRA) à 42”7 (2)

46- Fabien Claude (FRA) à 1'43” (3)

Arnd Peiffer (ALL) à 4”4 (0)Sturla Laegreid (NOR) à 10”4 (1)Tarjei Boe (NOR) à 10”6 (1)Benedikt Doll (ALL) à 14”5 (1)Quentin Fillon Maillet (FRA) à 26”9 (2)...