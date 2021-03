Biathlon - Sprint de Nove Mesto (F) : Eckhoff était la plus forte

Tiril Eckhoff passe devant Yuliia Dzhima, malgré son 9 sur 10 👏👏#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/pwXY1rE0FI

Un Top 10 pour Braisaz-Bouchet, Jeanmonnot débute bien



Premier tir en Coupe du monde, première course en Coupe du monde et premier sans-faute pour Lou Jeanmonnot 👏🇫🇷#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/U3X8VESdIf

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DE NOVE MESTO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Classement final (7,5km) - Samedi 6 mars 2021

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 28"7 (1)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 44"5 (2)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'13"7 (1)

Lou Jeanmonnot (FRA) à 1'18"6 (0)

Julia Simon (FRA) à 1'29"3 (3)

Tiril Eckhoff était la plus forte ce samedi sur la piste tchèque de Nove Mesto ! Malgré une faute au tir, la Norvégienne est parvenue à remporter le sprint (7,5km), avec neuf secondes d'avance sur l'Ukrainienne Yullia Dzhima et quinze sur l'Italienne Lisa Vittozzi, qui n'ont commis aucune erreur., qui est restée en tête jusqu'au quatrième kilomètre, avant de terminer quatorzième. Après le deuxième tir, c'est Dzhima qui occupait la tête du classement, Eckhoff étant remontée à la cinquième place, à 10 secondes de demie de l'Ukrainienne. Mais la Norvégienne a fini fort pour aller décrocher sa neuvième victoire de la saison et creuser l'écart en tête de la Coupe du Monde. D'autant que sa dauphine, Hanna Oeberg, n'a fini que 36eme, après avoir commis trois fautes.Côté français, la meilleure du jour se nomme Justine Braisaz-Bouchet, et elle a fini neuvième à 29 secondes d'Eckhoff. "JBB" a commis une faute lors de son premier tir, et est ressortie 37eme du pas de tir, mais elle a entamé sa remontada pour se retrouver huitième après le deuxième tir, et finalement neuvième, Marte Olsbu Roeiseland lui étant passée devant. Anaïs Chevalier-Bouchet a quant à elle pris la 15eme place, alors queDimanche, c'est la poursuite qui sera au programme. Avec dix biathlètes se tenant en 30 secondes, elle promet beaucoup !2- Yullia Dzhima (UKR) à 9"3 (0)3- Lisa Vittozzi (ITA) à 15" (0)4- Dzinara Alimbekava (BIE) à 16"1 (0)5- Dorothea Wierer (ITA) à 16"3 (1)6- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 17"4 (0)7- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 18"5 (2)8- Franziska Preuss (ALL) à 25"1 (1)9-10- Denise Herrmann (ALL) à 29"1 (1)...15-26-30-35-...