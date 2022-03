Biathlon - Sprint de Kontiolahti (F) : Herrmann s'impose, Chevalier-Bouchet cinquième

Chevalier-Bouchet dans le Top 5

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final (7,5km) - Samedi 5 mars 2022

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 15"5 (1)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 39"7 (2)

Julia Simon (FRA) à 58"9 (2)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'07"3 (2)

Chloé Chevalier (FRA) à 2'12"6 (4)

Paula Botet (FRA) à 2'57"2 (4)

Double médaillée olympique à Pékin (or sur l'individuel, bronze sur le relais), Denise Herrmann vit une très belle fin de saison, et elle a décroché ce samedi sa première victoire de la saison en Coupe du Monde, à l'occasion du sprint de Kontiolahti (Finlande). L'Allemande de 33 ans a commis une seule faute en dix tirs lors de cette course de 7,5 kilomètres, comme toutes celles qui ont terminé dans le Top 5 d'ailleurs, mais elle s'est montrée plus rapide sur les skis, pour terminer avec cinq secondes d'avance sur Tiril Eckhoff et cinq secondes et deux dixièmes sur Stina Nilsson., laissant la porte ouverte à Herrmann, qui décroche la douzième victoire de sa carrière en Coupe du Monde. A l'instar de l'Allemande, Tiril Eckhoff finit la saison en boulet de canon. Alors qu'elle n'était montée sur aucun podium de Coupe du Monde depuis le début de saison, la Norvégienne de 31 ans a surfé sur ses deux médailles olympiques (bronze sur la poursuite, argent sur la mass-start) pour finir enfin dans le Top 3 en 2021-22, soit le 61eme podium de sa carrière. Pour Stina Nilsson (28 ans), il s'agit en revanche d'un tout premier podium. La Suédoise, quintuple médaillée olympique en ski de fond, a décidé de se lancer dans le biathlon en début de saison dernière, et la voici récompensée !Côté français, c'est Anaïs Chevalier-Bouchet qui a signé la meilleure performance. La double médaillée olympique de Pékin (elle aussi...) a pris une belle cinquième place, à 15"5 de la gagnante. Tout sera donc possible lors de la poursuite de dimanche. Ce sera un peu moins le cas pour Justine Braisaz-Bouchet et Julia Simon, qui ont fini à 40 et 59 secondes, en raison de deux fautes au tir.alors qu'il en reste deux à disputer. La Norvégienne conserve également la tête du classement général, avec 86 points d'avance sur la Suédoise, à six courses de la fin.2- Tiril Eckhoff (NOR) à 5" (1)3- Stina Nilsson (SUE) à 5"2 (1)4- Hanna Oeberg (SUE) à 6"8 (1)5-6- Vanessa Voigt (ALL) à 16"7 (0)7- Elvira Oeberg (SUE) à 18"5 (2)8- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 28"1 (2)9- Mari Eder (FIN) à 29"1 (1)10- Linn Persson (SUE) à 32" (1)...14-18-21-48-66-...