Biathlon - Sprint de Kontiolahti (F) : H.Oeberg s'impose, C.Chevalier réalise sa meilleure performance

The strong start for Team Sweden continues - @hannaaaoberg grabs the @KlahtiBiathlon sprint in dominant fashion. 🎉

🥇 Hanna Oeberg @SwedenBiathlon 🇸🇪

🥈 Marte Olsbu Roeiseland @NSSF_Biathlon 🇳🇴

🥉 Karolina Knotten @NSSF_Biathlon 🇳🇴

Rewatch the race: https://t.co/bk5aBBso9Q pic.twitter.com/RTqHDs0WIP

Belle surprise pour Chloé Chevalier

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final (7,5km) - Dimanche 29 novembre 2020

Chloé Chevalier (FRA) à 0'56"4 (0)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'10"9 (1)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 1'11"1 (1)

Caroline Colombo (FRA)à 1'52"3 (2)

Anaïs Bescond (FRA) à 1'53"5 (2)

Julia Simon (FRA) à 2'19"7 (2)

Hanna Oeberg renoue avec la victoire., dix mois après son succès sur la mass-start à Pokljuka (Slovénie). Première dès le premier intermédiaire, après 1,1 kilomètre, la native de Kiruna a ensuite assuré au tir (avec un 10 sur 10) et sur les skis, meilleur temps, pour s'imposer pour la première fois de la saison, sa 5eme de la carrière. Intouchable et désormais tête du classement général, Oeberg a relégué la concurrence à plus de 20 secondes avec deux Norvégiennes sur le podium, à savoir Marte Olsbu Roeiseland et Karoline Knotten. Derrière, la Suède a continué son bon week-end en Finlande, avec Johanna Skottheim et Mona Brorsson qui complètent le top 5 du jour. «», a par la suite confié la gagnante au micro de la chaîne L'Equipe. Première samedi, l'Italienne Dorothea Wierer est en revanche passée à côté avec une 22eme place, à plus d'une minute.Si la Suède a réalisé un premier beau week-end, la France a également continué sur sa lancée avec une nouvelle course en demi-teinte. Hors du coup lors de l'individuel,« Je me suis fait plaisir sur les skis mais je ne suis pas satisfaite avec deux balles dehors. Chloé ? 8eme, ça doit être sa meilleure perf. Je suis contente pour elle », déclarait d'ailleurs la 12eme du sprint, après la course. « Ce matin, j'étais un peu énervée, ça ne m'arrive jamais. Je me suis demandé pourquoi j'étais comme ça, je ne comprenais pas. C'est parce que j'avais vraiment à cœur de faire les choses comme il le fallait aujourd'hui, de mettre en place les choses que j'avais travaillées. (...) C'est encourageant pour la suite », expliquait pour sa part celle qui finissait pour l'anecdote pour la première fois devant sa sœur. Dans le top 10 samedi, Anaïs Bescond a craqué au tir (2 fautes) et a terminé 44eme, alors que Caroline Colombo fait à peine mieux (42eme).Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 0’23″9 (0)Karoline Knotten (NOR) à 0’37″8 (0)Johanna Skottheim (SUE) à 0’44″9 (0)Mona Brorsson (SUE) à 0’50″1 (1)Dzinara Alimbekava (BIE) à 0’52″5 (1)Tuuli Tomingas (EST) à 0’56″0 (0)Maren Hammerschimidt (ALL) à 0’58″7 (0)Olena Pidhrushna (UKR) à 1’07″4 (1)