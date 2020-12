Biathlon - Sprint de Kontiolahti (F) : H.Oeberg récidive, A.Chevalier-Bouchet deuxième

Premier podium pour la petite soeur d'H.Oeberg malgré une faute au tir !



Arrivée d'Anaïs Chevalier-Bouchet avec un très gros dernier tour 💪🇫🇷 #lequipeBIATHLON pic.twitter.com/wW9LfKWWTo

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 3, 2020

COUPE DU MONDE (F) / SPRINT DE KONTIOLAHTI (FINLANDE)

Classement final (7,5 km) - Jeudi 3 décembre 2020



2- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 9”6 (0)

3- Elvira Oeberg (SUE) à 27”9 (1)

14- Anaïs Bescond (FRA) à 1'10"7 (1)

35- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'49”5 (3)

41- Caroline Colombo (FRA)à 2' (2)

57- Chloé Chevalier (FRA) à 2'29”1 (3)

La saison des Bleus est enfin lancée ! Deuxième jeudi du deuxième sprint (7,5 km) de Kontiolahti derrière l'intouchable Hanna Oeberg, déjà vainqueur du sprint inaugural, dimanche dernier sur cette même neige finlandaise,, désespérément toujours à zéro après les cinq premières courses de l'hiver et ce deuxième sprint sur lequel la jeune maman d'une petite Emie depuis l'année dernière n'a rien à se reprocher, comme elle n'a aucun regret à avoir.Pour le reste : A.Chevalier-Bouchet a elle aussi excellé, avec un parfait 10 sur 10 au tir et un temps de ski, là aussi prodigieux, au point d'étonner la Française elle-même. « Je fais la course parfaite, je tire à dix, je fais un bon temps de ski. Je suis la première surprise du niveau que j’ai sur les skis », appréciait à chaud la Dauphinoise, consciente qu'elle n'avait rien à espérer de nouveau face à la grande favorite de ce deuxième sprint, qui s'impose avec un peu moins de dix secondes.Comme notre représentante, qui s'élancera donc dimanche lors de la poursuite neuf grosses secondes derrière sa rivale, Hanna Oeberg n'a fait aucune faute sur le pas de tir (10 sur 10). En revanche, en dépit de la superbe prestation de Chevalier-Bouchet sur les skis,Impressionnante, la future pépite du biathlon suédois a réussi(9 sur 10). Pour l'instant, la grande soeur est imbattable, mais elle pourrait très vite voir sa petite sœur la chasser des sommets.4- Marta Olsbu Roeiseland (NOR), à 33”8 (1)5- Denise Herrmann (ALL), à 47”6 (1)6- Marketa Davidova (RTC), à 48”1 (1)7- Dzinara Alimbekava (BIE), à 50” (1)8- Tiril Eckhoff (ALL), à 1'00”8 (2)9- Vita Semerenko (UKR), à 1'01”5 (0)10- Svetlana Mironova (RUS), à 1'03“7 (1)...