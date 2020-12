Biathlon - Sprint de Hochfilzen (F) : Triplé norvégien, Chevalier-Bouchet 12eme

Après le quadruplé des hommes jeudi, voici le triplé des femmes ! La neige autrichienne de Hochfilzen a encore fait briller la Norvège. Tiril Eckhoff a devancé Ingrid Tandrevold et Marte Olsbu Roeiseland lors du sprint (7,5km) prouvant, 24 heures après la performance de Laegreid, Dale, Boe, et Christiansen, les techniciens de l'équipe de Norvège avaient décidément trouver la formule magique au niveau du fartage. Malgré une faute, Eckhoff a réussi à s'imposer avec sept secondes et demie d'avance sur Tandrevold, auteure d'un sans-faute, et 24 secondes et demie sur Roeiseland. Mais le triplé norvégien a bien failli être brisé par l'Allemande Franziska Preuss, qui n'a terminé qu'à une demi-seconde de Roeiseland. On retrouve ensuite les deux soeurs Oeberg. Les six premières du classement se tiennent en 30 secondes, ce qui promet une belle lutte sur la poursuite de samedi.

Les Bleues abonnées aux "2 fautes"

Côté français, c'est Anaïs Chevalier-Bouchet, qui a signé la meilleure performance, en finissant douzième à 53 secondes d'Eckhoff, avec deux fautes au compteur. « J’étais un peu en reconstruction aujourd’hui, j’avais besoin de poser tout ça. Sur les quatre derniers jours, j’ai passé plus de temps avec ma carabine que ma coéquipière de chambre. J’ai besoin de retrouver de la sérénité sur mes tirs debout. Aujourd’hui j’en sors une. C’est timide, mais je pose mes balles. Ça va être un long week-end. Je suis dans le coup avec des sensations moyennes, c’est cool. Mais on est en quatrième semaine, ça ne nous est jamais arrivé », a confié la meilleure Français au micro de La Chaîne L'Equipe. Toutes les Bleues ont d'ailleurs commis deux fautes, sauf Julia Simon, 49eme avec trois erreurs. Elles tenteront de se rattraper sur la poursuite, où il faudra être parfaites au tir, au vu de la performance des Norvégiennes sur les skis.



COUPE DU MONDE (F) : HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement du sprint (7,5km) - Vendredi 18 décembre 2020

1- Tiril Eckhoff (NOR) en 19'38 (1 faute)

2- Ingrid Tandrevold (NOR) à 7"6 (0)

3- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 24"6 (1)

4- Franziska Preuss (ALL) à 25"1 (1)

5- Elvira Oeberg (SUE) à 29"4 (1)

6- Hanna Oeberg (SUE) à 29"4 (1)

7- Elena Kruchinkina (BIE) à 39"8 (0)

8- Linn Persson (SUE) à 46"3 (1)

9- Clare Egan (USA) à 46"4 (1)

10- Dorothea Wierer (ITA) à 47"3 (1)

...

12- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 53"2 (2)

14- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'02 (2)

20- Chloé Chevalier (FRA) à 1'14"5 (2)

32- Anaïs Bescond (FRA) à 1'31"3 (2)

36- Caroline Colombo (FRA) à 1'38"6 (2)

49- Julia Simon (FRA) à 1'51"4 (3)

...