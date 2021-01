Biathlon : Simon reine de la mass-start

Plus d'infos à venir...



COUPE DU MONDE (F) / OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement de la mass-start (12,5km) - Dimanche 17 janvier 2021

1- Julia Simon (FRA) en 40'11"1 (3 fautes)

2- Franziska Preuss (ALL) à 3"9 (2)

3- Hanna Oeberg (SUE) à 11"7 (3)

4- Ingrid Tandervold (NOR) à 13" (2)

5- Mona Brorsson (SUE) à 14"9 (1)

6- Dorothea Wierer (ITA) à 28"8 (2)

7- Marte Roeiseland (NOR) à 30"3 (4)

8- Tiril Eckhoff (NOR) à 32"1 (4)

9- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 32"6 (4)

10- Marketa Davidova (RTC) à 32"6 (4)

...

22- Anaïs Bescond (FRA) à 1'35"9 (4)

30- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 6'02"8 (10)