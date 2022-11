Biathlon : Simon est débarrassée de ses problèmes au genou gauche

Bonne nouvelle pour Julia Simon. En effet, la biathlète n'a désormais plus aucun problème au niveau de son genou gauche et est complètement rétablie. Pourtant, c'est à ce même genou que la Française s'était blessée, à la fin de l'hiver dernier. Une blessure intervenue plus précisément à l'occasion de la mass-start de l'étape de Coupe du Monde qui s'était déroulée du côté de l'Estonie, et plus précisément à Otepää. La Tricolore se retrouve désormais à nouveau en pleine possession de ses moyens, au meilleur des moments. C'est en pleine course que la Savoyarde avait ressenti ce problème physique. C'est d'ailleurs ce que le principale intéressée avait même expliqué, comme le rappelle le site internet spécialisé Nordic Magazine : « Je me suis fait marcher dessus dans le troisième tour de la mass-start et mon genou s’est tordu. J’ai senti craquer. »

"Tous les feux sont au vert"

Malgré tout, cette blessure n'avait pas empêché la biathlète des Saisies d'aller jusqu'au terme de cette saison 2021-2022 de la Coupe du Monde. Toutefois, le problème n'avait pas été résolu et Julia Simon avait ensuite préféré ne pas prendre de risques, en renonçant aux championnats de France de Prémanon qui s'étaient déroulés la semaine suivant la fin de la saison de Coupe du Monde. A l'époque, la Française avait annoncé cette décision, via son compte Instagram officiel : « Malheureusement, le genou ne va pas mieux et est toujours très douloureux. » Le printemps est ensuite passé et Julia Simon en a profité pour se reposer, avant de définitivement régler ce souci durant l'été. Pour finir par annoncer cette bonne nouvelle, pas plus tard que ce samedi, à l'issue de l'individuel court d'Idre Fjäll en Suède qu'elle a terminé en deuxième position, au micro de La Chaîne L'Equipe : « C’est complètement derrière mois depuis un mois, je n’y pense plus et je peux skier normalement. Tous les feux sont au vert. »