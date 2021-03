Biathlon - Relais mixte simple de Nove Mesto : La Suède sur le fil, la France 6eme

Incroyable fin de course ! La Suède s'impose sur ce relais mixte simple ! 🇸🇪👏🥇#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/hQwwu2bKi5

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) March 14, 2021

Guigonnat a plombé les espoirs français

COUPE DU MONDE / RELAIS MIXTE SIMPLE DE NOVE MESTO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Classement final - Dimanche 14 mars 2021

Après son écrasante victoire sur le relais mixte dimanche matin, la Norvège n'est pas parvenue à faire le doublé avec le relais mixte simple dans l'après-midi, mais il s'en est fallu de peu. Sur la piste de Nove Mesto, les Norvégiens Sturla Laegreid et Ingrid Tandervold ont terminé deuxièmes (permettant à leur pays de monter sur un 74eme podium cette saison !) alors qu'ils avaient dominé l'immense majorité de la course,Accompagné de Linn Persson (qui a commis six fautes au tir, contre une seule pour Samuelsson), il a donc offert la victoire à son équipe, privée d'une partie de son staff, qui était considérée comme cas contact. Les Etats-Unis de Susan Dunklee et Sean Doherty ont créé une belle surprise en prenant la troisième place, pour la deuxième fois de leur histoire.La France, de son côté, alignait ses champions du monde Julia Simon et Antonin Guigonnat. Mais la paire bleue n'a pu faire mieux que sixième. Malgré ses trois fautes, Simon a passé le premier relais en première position à Guigonnat, avec cinq secondes d'avance sur l'Italie (la Suède était alors 11eme).Il a donc passé le relais à Simon en dixième position (la Suède était alors 5eme). Simon a commis trois nouvelles fautes lors de son deuxième relais, mais a tiré très vite, ce qui lui a permis de passer le relais en cinquième position, mais à 25 secondes du podium (la Suède était alors 4eme). Guigonnat a encore commis cinq erreurs pour finir, et la France a donc pris la sixième place, à 1'19 de la Suède. La Norvège remporte donc le petit globe du relais mixte (classique et simple). Cette avant-dernière étape de la saison est désormais terminée, la saison se conclura le week-end prochain à Östersund en Suède.2- Norvège à 1"5 (0+6)3- Etats-Unis à 26"1 (0+7)4- Autriche à 40"8 (0+9)5- Russie à 1'10"8 (0+7)6- France à 1'19"3 (2+14)7- Suisse à 1'23 (1+7)8- Biélorussie à 1'24"3 (1+14)9- Belgique à 1'33"5 (0+6)10- Ukraine à 1'33"9 (1+6)...