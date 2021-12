Biathlon - Relais d'Östersund (F) : Les Bleues au sommet !

Chevalier-Bouchet prend la tête

Braisaz-Bouchet ne tremble pas

COUPE DU MONDE (F) / RELAIS D'ÖSTERSUND (SUEDE)

Classement final (4x6km) - Dimanche 5 décembre 2021



1- France en 1h10'30"3 (0 tour de pénalité + 4 pioches)

Enfin ! Depuis le 19 janvier 2019, la France n’avait pas remporté un relais féminin de Coupe du Monde de biathlon. L’anomalie a été réparée ce dimanche, et grâce aux quatre mêmes filles qu’à Ruhpolding il y a près de trois ans : Anaïs Bescond, Anaïs Chevalier-Bouchet, Julia Simon et Justine Braisaz-Bouchet !Justine Braisaz-Bouchet, la dernière relayeuse, avait même le temps d’aller chercher un drapeau bleu-blanc-rouge avant de franchir la ligne d’arrivée, avec 58 secondes d’avance sur la Biélorussie et 1’10 sur la Suède, troisième pour trois dixièmes par rapport à la Norvège.Le premier tir s’est parfaitement passé pour la plupart des nations, avec pas moins de quinze sans-fautes, et le deuxième n’a pas créé de grandes différences non plus, onze pays se tenant en dix secondes. C’est finalement en sixième position qu’Anaïs Bescond, qui a avoué avoir beaucoup souffert du froid (il faisait -13°c !) et a dû piocher deux balles, a passé le relais à Anaïs Chevalier-Bouchet, à près de 17 secondes de la Russie, emmenée par Kristina Reztsova.Si bien qu’elle a passé le relais à Julia Simon en première position, avec un peu moins de deux secondes d’avance sur la Biélorussie de Dzinara Alimbekava.Pas du tout impressionnée d’être en tête, la Savoyarde de 25 ans n’a commis qu’une seule faute, mais son adversaire biélorusse Elena Kruchinkina en a fait trois ! Et c’est donc avec 1'08 d’avance que Simon a donné le relais à Justine Braisaz-Bouchet. Un relais pas facile à gérer, avec une grosse avance mais pas un droit à l’erreur très important au tir.Elle pouvait donc savourer sa victoire et celle de ses copines dans le dernier tour. Les Bleues ont réussi une véritable démonstration ! Elles vont désormais prendre le chemin de Hochfilzen, en Autriche, où le même programme que cette semaine les attend la semaine prochaine : un sprint, une poursuite…et un relais !2- Biélorussie à 57"9 (0+6)3- Suède à 1'09"6 (2+11)4- Norvège à 1'09"8 (1+7)5- Allemagne à 1'26"8 (0+4)6- Italie à 2'58"3 (1+10)7- République tchèque à 2'59 (1+10)8- Russie à 3'10"6 (0+10)9- Suisse à 4'07"2 (1+12)10- Ukraine à 4'17"7 (0+11)...