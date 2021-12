Biathlon - Relais d'Hochfilzen (H) : La France deuxième derrière la Norvège

Sans-faute pour Fillon Maillet

COUPE DU MONDE (H) / RELAIS D'HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final (4x7,5km) - Dimanche 12 décembre 2021

France à 21"2 (0+8)

Huitième course de Coupe du Monde masculine de biathlon et huitième podium pour la délégation française ! Après trois étapes, le bilan est très positif pour les Bleus en cette saison olympique. Ce dimanche, c'était jour de relais, et comme la semaine passée à Östersund, les Français ont pris la deuxième place, derrière la Norvège et devant la RussieLes deux équipes n'ont en effet pas effectué le moindre tour de pénalité sur la piste autrichienne, mais la Norvège n'a commis que cinq fautes quand la France en a fait huit.Premier relayeur tricolore, Fabien Claude est celui qui a connu le plus de difficultés, avec quatre fautes au compteur, si bien qu'il a passé la main à Simon Desthieux en sixième position, à 17 secondes de l'Allemagne d'Erik Lesser et sept de la Norvège de Sturla Laegreid. Desthieux a commis deux erreurs et s'est retrouvé cinquième à 26 secondes de la Suède de Martin Ponsiluoma et treize de la Norvège de Tarjei Boe au moment de donner le relais à Emilien Jacquelin.Jacquelin en a commis deux mais cela ne l'a pas empêché de finir son relais en deuxième position, à 51 secondes de la Norvège et avec quatre secondes d'avance sur la Russie. Vainqueur de la poursuite samedi et dernier relayeur français, Quentin Fillon Maillet a signé un sans-faute, pendant que Vetle Christiansen en faisait deux, mais le Norvégien était rapide sur les skis et s'est finalement imposé sans trembler, avec 21 secondes sur les Bleus, la Russie finissant troisième à 47 secondes. C'est donc encore un beau week-end qui s'achève pour le biathlon français, qui espère qu'il sera encore plus beau la semaine prochaine, avec l'étape d'Annecy - Le-Grand-Bornand au programme !2-3- Russie à 47"3 (1+9)4- Allemagne à 1'00 (0+10)5- Suède à 1'30"2 (0+7)6- Biélorussie à 2'09"5 (1+5)7- Ukraine à 2'32"5 (0+8)8- Slovénie à 2'37"6 (1+8)9- République tchèque à 2'37"7 (1+12)10- Italie à 3'29"1 (2+13)...