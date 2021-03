Biathlon - Relais de Nove Mesto (F) : La Suède s'impose, les Bleues 3emes

Simon sauve les Bleues !



La Suède s'impose, les Bleues sur le podium après ce relais complètement fou !

📱🖥📺 Suivez le debrief en direct : Pour revivre ce dernier relais féminin de la saison, cliquez ici



BIATHLON - COUPE DU MONDE / NOVE MESTO

Relais femmes - Jeudi 4 mars 2021

1- Suède (Brorsson, H.Oeberg, L.Persson, E.Oeberg) en 1h03'26”6 (0 tour de pénalité, 6 pioches)

2- Biélorussie (Kryuko, Alimbekava, Sola, Kruchinkina) à 1”2 (0, 9)

3- France (Bescond, Braisaz-Bouchet, C.Chevalier, J.Simon) à 27”8 (1, 8)

4- Ukraine (Blashko, Dzhima, Merkushyna, Pidhrushna) à 28”7 (1, 10)

5- Norvège (Tandrevold, Eckhoff, Lien, Roeiseland) à 40” (1, 10)

6- Etats-Unis (Dunklee, Reid, Egan, Irwin) à 40”1 (0, 7)

7- Italie (Sanfilippo, Wierer, Vitozzi, Carrara) mt (0, 10)

8- Russie (Kaisheva, Kazakevich, Kuklina, Mironova) à 51”6 (0, 11)

9-Autriche (Schwaiger, Innerhoffer, Zdouc, Hauser) à 1'00”8 (1, 10)

10- Suisse (Cadurisch, A.Gasparin, S.Gasparin, Haecki) à 1'38”7 (0, 14)

...

La Suède a bouclé la boucle en beauté, ce jeudi sur la neige de Nove Mesto (République Tchèque).de cet hiver de Coupe du Monde, le tout dans une composition différente (Brorsson, H.Oeberg, Persson, E.Oeberg) de celle qui avait propulsé Hanna Oeberg et ses coéquipières sur la plus haute marche du podium en Finlande en décembre. Les Suédoises, quiavec le même nombre de points que l'Allemagne (216) mais avec un succès de plus que les Allemandes, ont pris les commandes après que la Norvégienne Ida Lien a complètement manqué son tir et été contrainte d'effectuer un tour de pénalité. Dernière relayeuse suédoise, Elvira Oeberg a craqué elle aussi, sur son dernier passage sur le pas de tir, mais elle aà l'issue de ce relais de folie qui a également vu l'équipe de France arracher la troisième place.Lorsque Chloé Chevalier, troisième relayeuse française, a tourné sur l'anneau de pénalité pour la première fois de sa carrière, les chances de podium des Bleues avec Justine Braisaz-Bouchet, absente lors du relais des derniers Mondiaux, semblaient pourtant s'être envolées. Mais c'était sans compter avec un dernier relais somptueux de Julia Simon. En t-shirt, la biathlète des Saisies a compensé à elle seule les erreurs de sa jeune compatriote, qui s'en est même excusée après-coup auprès de ses partenaires.de ce dernier relais de la saison., à 12 points des Suédoises et des Allemandes.