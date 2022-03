Biathlon - Relais de Kontiolahti (H) : Fillon Maillet chef de meute

La 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰 tricolore pour le Relais Hommes de Kontiolahti qui se déroulera demain à 14h30 👊🇫🇷

1⃣ @antoguigo

2⃣ @EmilienJck

3⃣ @simondstx

4⃣ @quentinfillon



📸 Nordic Focus pic.twitter.com/qLVeSFWiib



— FFS - Fédération Française de Ski (@FedFranceSki) March 3, 2022

Guigonnat remplace Claude

La parenthèse enchantée du biathlon français aux Jeux d'hiver de Pékin s'est refermée, la saison de Coupe du monde a repris ses droits. A Kontiolahti en Finlande,en raison d'une erreur technique de Justine Braisaz-Bouchet au pas de tir. Aussi impressionnantes sur les skis qu'à la carabine, les Norvégiennes ont survolé l'épreuve et il y a fort à parier que leurs compatriotes fassent également forte impression dans l'épreuve masculine.La star du biathlon Johannes Boe a déclaré vouloir prendre une longue pause et ainsi se reposer après des Jeux de Pékin couronnés de succès au cours desquels il a empoché cinq médailles dont quatre en or. Détenteur des trois derniers globes de cristal, le successeur d'Ole Einar Bjorndalen avait notamment contribué aux sacres norvégiens en relais mixte et en relais masculin. Deux épreuves pourvoyeuses d'une breloque en argent pour la délégation tricolore.sur la neige finlandaise pour enfin dominer la Norvège.Quintuple médaillé à Pékin le mois dernier à l'instar de Johannes Boe,. Logiquement positionné en dernier relayeur, il sera accompagné de Simon Desthieux et Emilien Jacquelin. En revanche, contrairement au relais aligné aux Jeux, Fabien Claude ne prendra pas part à cette épreuve, remplacé par Antonin Guigonnat qui s'élancera en premier ce vendredi à Kontiolahti. Le 15 janvier dernier, les Bleus s'étaient classés 5eme du relais de Ruhpolding en Allemagne où la Russie avait devancé toute la concurrence.