Biathlon - Relais de Hochfilzen (F) : Les Bleues reviennent de loin

Les Bleues accrochent une très belle 2e place sur le relais ! 💪🇫🇷#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/1sbFzNyaJb

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 12, 2020

Hanna Oeberg a plombé la Suède

COUPE DU MONDE (F) / HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement du relais (4x6km) - Samedi 12 décembre 2020

France à 24"5 (0+16)

Qui aurait pu imaginer la France sur le podium du relais féminin de Hochfilzen, après seulement 17 minutes de course où les Bleues étaient seulement quinzièmes au classement ? Et finalement, elles ont réussi une très belle remontada, pour aller s'offrir une deuxième place finale 50 minutes plus tard, derrière les intouchables Norvégiennes ! Anaïs Bescond pensait sous doute avoir plombé les chances tricolores en se ratant sur son premier relais.Simon a quant à elle pioché trois fois, mais toutes ses concurrentes ont commis des erreurs également, si bien qu'au deuxième passage de relais, la France était déjà remontée à la sixième place, à 20 secondes de la République tchèque, nouveau leader. Justine Braisaz-Bouchet a ensuite pris le départ, et a commis elle aussi trois fautes, mais elle a été très rapide et a passé le relais à Anaïs Chevalier-Bouchet en deuxième position, à 27 secondes de la Norvège. La dernière relayeuse française a fait quatre erreurs au tir, mais cela ne l'a pas empêché de garder la deuxième place, avec finalement 24 secondes et demie de retard sur la Norvège. C'est donc une nouvelle deuxième place sur le relais pour la France, après celle de Kontiolahti en Finlande le week-end dernier. Il faudrait confirmer cela individuellement désormais (un podium en cinq courses).Les Norvégiennes Karoline Knotten, Ingrid Tandrevold, Tiril Eckhoff et Marte Roeiseland décrochent quant à elles leur première victoire de la saison en relais, après avoir pris la tête lors du troisième relais, grâce à un sans-faute d'Eckhoff sur son premier tir, alors que Hanna Oeberg, en tête à ce moment-là, en commettait deux. Oeberg devait ensuite faire un tour de pénalité après son deuxième tir, et abandonnait toute chance de podium., grâce au dernier bon relais d'Elvira Oeberg (une seule pioche). Dimanche, c'est une poursuite qui sera au programme pour les femmes.2-3- Suède à 32"5 (1+9)4- Allemagne à 32"7 (1+9)5- Italie à 37"1 (0+3)6- Autriche à 1'12"9 (1+10)7- Ukraine à 1'13"3 (0+10)8- Russie à 1'51 (1+8)9- Suisse à 2'06"3 (1+12)10- Biélorussie à 2'18"1 (3+11)...