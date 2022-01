Biathlon - Relais d'Antholz-Anterselva (F) : La France troisième sur le fil

Une belle chance de médaille à Pékin

COUPE DU MONDE (F) / RELAIS D'ANTHOLZ-ANTERSELVA (ITALIE)

Relais (4x6km) - Samedi 22 janvier 2022

France à 32"6 (0+13)

Quatrième relais féminin cette saison et quatrième podium pour l’équipe de France ! Après la victoire à Östersund et à Ruhpolding et la troisième place à Hochfilzen, les Bleues ont une nouvelle fois fini troisième, à Antholz-Anterselva. Chloé Chevalier, Justine Braisaz-Bouchet, Paula Botet et Anaïs Bescond ont devancé à la photo-finish l’équipe d’Italie mais n’ont rien pu faire face à la Norvège et la Russie. Les Norvégiennes, emmenées par le quatuor Knotten-Eckhoff-Lien-Tandrevold, ont signé leur première victoire de l’hiver, après une magnifique remontada. Au premier passage de relais, c’est en effet la Biélorussie qui était en tête, devant la Suède et l’Italie.Au deuxième passage, le classement était déjà bouleversé, avec la Russie devant la Pologne et l’Italie. Auteure de six fautes, Justine Braisaz-Bouchet avait passé le relais à Paula Botet, qui participait à son tout premier relais de Coupe du Monde, en cinquième position, et la Norvège était remontée à la onzième place, Tiril Eckhoff ayant commis trois fautes.C’est ensuite que la machine norvégienne s’est mise en route, grâce à Ida Lien, qui n’a fait qu’une erreur et a donné le relais à Ingrid Tandrevold en première position, devant la République tchèque et l’Italie. Paula Botet a effectué un relais correct, avec quatre fautes, et une cinquième place au moment de passer le relais à Anaïs Bescond. « Nanas » a grimpé à la troisième place après son premier tir (une faute) puis à la deuxième après son deuxième tir (une faute), à 39 secondes de la Norvège.Un nouveau podium pour les Bleues, qui représenteront dans cette épreuve une très belle chance de médaille aux Jeux Olympiques de Pékin. Le relais féminin est prévu le 16 février à 8h45.2- Russie à 24"6 (3+12)3-4- Italie à 32"6 (0+13)5- Etats-Unis à 50"1 (0+13)6- République tchèque à 59"8 (0+8)7- Suisse à 1'03"7 (1+11)8- Allemagne à 1'08"2 (0+13)9- Finlande à 1'18"9 (0+10)10- Pologne à 1'36 (1+13)...