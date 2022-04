Reverra-t-on Marte Olsbu Roeiseland sur les pistes de biathlon l'an prochain ? Rien n'est encore sûr. La principale intéressée devrait apporter une réponse définitive, quant à la poursuite de sa carrière, d'ici les prochains jours, alors que, pour le moment, le suspense demeure, à ce sujet. Déjà à la toute fin du mois de mars dernier, au moment de la fin de la saison 2021-2022 de la Coupe du Monde de biathlon, elle avait alors accepté d'évoquer le sujet, sans pour autant entrer dans les détails, dans des propos rapportés par Nordic Magazine : "Je vais rentrer chez moi et réfléchir à ce que je veux faire à l’avenir." Dans les prochains jours, la biathlète devrait donc bel et bien apporter une réponse définitive concernant son avenir. En effet, à ce sujet et comme le rapporte Nordic Magazine, des réunions ont ainsi été programmées.

Olsbu Roeiseland reste sur une saison exceptionnelle

Et plus précisément au début de la semaine prochaine, du côté d'Oslo en Norvège. Ce qui a ainsi été confirmé par Patrick Oberegger, qui n'est autre que son entraîneur, auprès de la NTB et dans des propos rapportés ensuite par Nettavisen : "Nous rencontrons Marte lundi et nous discuterons. J’espère vraiment qu’elle va continuer." Il faut dire que la Norvégienne, aujourd'hui âgée de 31 ans, reste sur une saison exceptionnelle. Professionnelle depuis 2011, la native d'Arendal a décroché le graal l'an passé, avec le premier gros globe de cristal de sa carrière. Outre cette prestigieuse récompense, la Norvégienne a également été la grande dame des derniers Jeux d'hiver de Pékin en Chine, avec pas moins de trois titres olympiques à la clé. Au début de cette semaine, c'est son mari Sverre qui a été nommé à la tête de l'équipe nationale féminine d'Allemagne de biathlon.