Cette fois, les jeux sont faits. Le gros globe de cristal de la Coupe du Monde 2021-2022 de biathlon féminin revient à une Norvégienne, à savoir Marte Olsbu Roeiseland, qui s'adjuge également le petit globe de la spécialité. Cette dernière a pourtant pris la deuxième place de la course du jour, à savoir la poursuite d'Oslo en Norvège, après notamment une deuxième et dernière faute intervenue à l'occasion du tout dernier tir debout.

Dernier tir fatal pour Chevalier-Bouchet

Une deuxième place, malgré le meilleur temps sur les skis, avec deux fautes au compteur et à presque 25 secondes de la gagnante du jour, à savoir sa compatriote Tiril Eckhoff, pour sa 29eme victoire en Coupe du Monde et déjà gagnante sur le sprint de ce week-end, qui a également commis deux fautes, mais qui a donc pu effectuer le tout dernier tour de piste en solitaire. Quant à la troisième et dernière place du podium, elle revient à la Slovaque Paulina Fialkova, avec près de 51 secondes de retard mais avec un sans-faute au tir. Pendant presque l'intégralité de cette course, cette troisième place était occupée par une Française, à savoir Anaïs Chevalier-Bouchet. Mais, suite à sa petite et unique faute intervenue à l'occasion du quatrième et dernier tir, la Tricolore a donc dégringolé d'une position pour ensuite ne plus parvenir à retrouver son bien.



COUPE DU MONDE 2022 / BIATHLON (F) - POURSUITE

Classement - Samedi 19 mars 2022

1- Tiril Eckhoff (NOR) (2 fautes au tir) en 29'55”7

2- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) (2) à 24”9

3- Paulina Fialkova (SLQ) (0) à 50”5

4- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) (1) à 59”0

5- Denise Herrmann (ALL) (2) à 1'05”2

6- Lisa Theresa Hauser (AUT) (3) à 1'11”0

7- Marketa Davidova (RTC) (3) à 1'19”7

8- Elvira Oeberg (SUE) (2) à 1'29”7

9- Franziska Hildebrand (ALL) (0) à 1'34”3

10- Franziska Preuss (ALL) (0) à 1'37”2

...

21- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) (3) à 3'12”3

22- Julia Simon (FRA) (3) à 3'18”2

23- Anaïs Bescond (FRA) (2) à 3'18”4

31- Lou Jeanmonnot (FRA) (0) à 3'39”9

32- Chloé Chevalier (FRA) (5) à 3'40”8

37- Paula Botet (FRA) (3) à 4'12”0

...