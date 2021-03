Biathlon - Poursuite d'Östersund (H) : Laegreid remporte la course, le petit globe de la spécialité et met sous pression J.Boe

Johannes Thingnes Boe a fini par craquer. Parti avec le dossard n°7, le Norvégien était largement en tête à son arrivée au quatrième et dernier pas de tir, grâce à son 15/15 et avec une avance plus que confortable de 48"5 sur son premier poursuivant, à savoir l'Italien Lukas Hofer. Finalement, Boe a complètement craqué, loupant trois de ses cinq cibles. Résultat, c'est son compatriote Sturla Holm Laegreid, malgré deux fautes plus tôt dans la course, qui est ressorti en tête, après ce dernier tir grâce à un ultime 5/5. Une position que le Norvégien a ainsi conservé jusqu'au bout, pour rafler cette poursuite (12,5km) d'Östersund en Suède, comptant pour la Coupe du Monde masculine de biathlon. Cette probante victoire, sa septième de la saison, permet au héros du jour de mettre une véritable pression sur Johannes Thingnes Boe puisqu'au niveau du classement général de la Coupe du Monde, les deux hommes sont désormais séparés par seulement quatre petits points (1038 contre 1034).

Journée difficile pour le clan français

Le suspense est donc plus que présent, avant la toute dernière course de la saison, à savoir la mass start de ce dimanche (15h30). Néanmois, Laegreid fait bel et bien d'une pierre deux coups, puisque il s'adjuge ainsi également le petit globe de la spécialité, succédant au Français Emilien Jacquelin, qui était pourtant en course pour conserver son bien. Parti avec le dossard n°24, le double champion du monde en titre de la spécialité était remonté jusqu'à la sixième place, après un 10/10, avant de s'attaquer au troisième tir. Sur ses deux derniers tirs, le Tricolore a finalement dû se contenter d'un 5/10 pour une quatorzième place finale à l'arrivée. Jacquelin n'a même pas terminé meilleur Français puisque cet honneur revient à Simon Desthieux, qui prend la neuvième place malgré six fautes. De son côté, Fabien Claude (17/20), parti 47eme, remonte en 17eme position. Enfin, avec neuf fautes, Quentin Fillon Maillet et Antonin Guigonnat terminent respectivement 27eme et 57eme.



COUPE DU MONDE (H) / ÖSTERSUND (SUÈDE)

Classement de la poursuite (12,5km) - Samedi 20 mars 2021

1- Sturla Holm Laegreid (NOR) en 32'40"5 (2 fautes)

2- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 22"6 (3)

3- Lukas Hofer (ITA) à 32"4 (4)

4- Sebastian Samuelsson (SUE) à 51"1 (6)

5- Erik Lesser (ALL) à 56"3 (2)

6- Martin Ponsiluoma (SUE) à 1'02"5 (4)

7- Vetle Sjastad Christiansen (NOR) à 1'14"0 (3)

8- Felix Leitner (AUT) à 1'22"2 (2)

9- Simon Desthieux (FRA) à 1'26"7 (6)

10- Tarjei Boe (NOR) à 1'31"8 (6)

...

14- Emilien Jacquelin (FRA) à 2'01"2 (5)

17- Fabien Claude (FRA) à 2'08"5 (3)

27- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 2'57"8 (9)

57- Antonin Guigonnat (FRA) à 5'45"2 (9)

...