Biathlon - Poursuite d'Östersund (F) : Roeiseland s'impose devant Eckhoff, Simon quatrième

Le vent leur a fait bien des misères. Ce samedi après-midi se déroulait la poursuite (10 km) d'Östersund en Suède, comptant pour la Coupe du Monde féminine de biathlon. Toutes les biathlètes engagées ont été particulièrement gênées par les conditions météorologiques, notamment au moment de leurs différents passages sur le pas de tir. Résultat, la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland a beau avoir commis quatre fautes, cela ne l'a pas empêchée de s'imposer, dans un temps de 32'54"8. Partie en tête après sa victoire dans le sprint de la veille, sa compatriote Tiril Eckhoff n'a pas non plus été épargnée par les éléments. Redescendue au sixième rang à l'issue du premier tir, puis au quinzième après le deuxième, la lauréate du gros globe du classement général de la Coupe du Monde était déjà de retour dans le Top 3 après le troisième tir, avant de remonter définitivement à la deuxième place, à l'issue du quatrième et dernier tir, malgré son 16/20.

Belle remontée pour Simon

Le podium du jour est complété par la Biélorusse Hanna Sola (15/20). En ce qui concerne les Françaises, cette journée fut également particulièrement compliquée. Toutefois, Julia Simon, partie avec le dossard n°22, a signé une inespérée quatrième place finale, malgré son 15/20 au tir. La Tricolore naviguait même en deuxième position après le deuxième tir. De son côté, encore sixième à l'arrivée au quatrième et dernier tir, Anaïs Chevalier-Bouchet, qui en était alors à 11/15 au tir, a commis trois nouvelles fautes, qui lui ont fait prendre la 32eme place finale. Chloé Chevallier (12/20) fait mieux, puisqu'elle termine 29eme. Pour Justine Braisaz-Bouchet, 36eme (13/20), Lou Jeanmonnot 42eme (16/20) et Anaïs Bescond 56eme (11/20), ce fut aussi difficile.



COUPE DU MONDE (F) / ÖSTERSUND (SUÈDE)

Classement de la poursuite (10km) - Samedi 20 mars 2021

1- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) en 32'54"8 (4 fautes)

2- Tiril Eckhoff (NOR) à 29"3 (4)

3- Hanna Sola (BIE) à 44"0 (5)

4- Julia Simon (FRA) à 1'01"7 (5)

5- Emilie Aagheim Kalkenberg (NOR) à 1'54"8 (2)

6- Franziska Preuss (ALL) à 2'05"9 (4)

7- Ivona Fialkova (SLQ) à 2'08"6 (5)

8- Uliana Kaisheva (RUS) à 2'11"1 (5)

9- Elena Kruchinkina (BIE) à 2'11"5 (5)

10- Larisa Kuklina (RUS) à 2'13"5 (5)

...

29- Chloé Chevalier (FRA) à 3'19"3 (8)

32- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 3'28"8 (7)

36- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 3'52"3 (8)

42- Lou Jeanmonnot (FRA) à 4'15"8 (4)

56- Anaïs Bescond (FRA) à 6'03"9 (9)

...