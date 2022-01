Biathlon - Poursuite d'Oberhof (H) : Fillon Maillet s'impose et reprend la tête du général

Le Français reprend son bien. Ce dimanche après-midi, Quentin Fillon Maillet a repris la tête du classement général de la Coupe du Monde de biathlon masculin. Pour cela, le Tricolore a fait les choses biens, puisqu'il a remporté la poursuite d'Oberhof en Allemagne, longue de 12,5 kilomètres et comptant pour la Coupe du Monde de biathlon masculin. Il s'agit de sa deuxième victoire consécutive dans la spécialité, après la poursuite du Grand-Bornand, lors du mois de décembre dernier. Pourtant, Fillon Maillet n'est parti que neuvième, soit sa place acquise sur le sprint. Toutefois, il n'a donc pas eu trop de mal à combler son retard avec la tête de la course, grâce notamment à un sans-faute réalisé sur les deux tirs debout.

Jacquelin a connu une journée plutôt compliquée

Deuxième du jour, on retrouve le Suédois Sebastian Samuelsson, tandis que c'est le Norvégien Tarjei Boe qui complète ainsi le podium du jour. Pour rappel, c'est le Russe Alexandr Loginov qui était donc parti en tête, après sa victoire lors du sprint. Son dauphin, soit le Français Emilien Jacquelin, a eu plus de difficultés, en ce dimanche. Si Loginov termine finalement cinquième, Jacquelin, quant à lui, doit se contenter de la 17eme place finale. Deux positions devant son compatriote Simon Desthieux. Quant au quatrième et dernier Français présent sur cette course, à savoir Fabien Claude, il termine dans le Top 10 final et signe une belle septième place.



COUPE DU MONDE (H) / OBERHOF (ALLEMAGNE)

Classement de la poursuite (12,5km) - Dimanche 9 janvier 2022

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 36'48"3 (2 fautes)

2- Sebastian Samuelsson (SUE) à 9"9 (1)

3- Tarjei Boe (NOR) à 15"6 (3)

4- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 15"7 (4)

5- Alexander Loginov (RUS) à 18"5 (4)

6- Roman Rees (ALL) à 44"9 (3)

7- Fabien Claude (FRA) à 51"8 (2)

8- Erik Lesser (ALL) à 55"1 (3)

9- Florent Claude (BEL) à 1'11"3 (2)

10- Anton Babikov (RUS) à 1'19"1 (4)

...

17- Emilien Jacquelin (FRA) à 1'43"6 (4)

19- Simon Desthieux (FRA) à 1'45"9 (2)

...