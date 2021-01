Biathlon - Poursuite d'Oberhof (F) : Simon déçue, Chevalier-Bouchet apprécie

Coupe du Monde @IBU_WC - TOP 5 pour Anais Chevalier-Bouchet qui prend une belle 5e place sur la #Poursuite #biathlon d'Oberhof avec un 18/20 👏👏#OBE21

Des sentiments mitigés chez les Françaises

Julia Simon avait de quoi être optimiste avant la poursuite d’Oberhof. Quatrième du sprint vendredi, la biathlète tricolore s’est élancée 44 secondes après la Norvégienne Tiril Eckhoff avec le désir d’accrocher le podium, voire plus si possible. Cependant, ses rêves ont rapidement volé en éclats. Au tir, la Française n’a pas été au rendez-vous de cette poursuite. Aucun de ses quatre passages sur le pas de tir ne s’est soldé par un sans-faute.« C'est frustrant ! C'est une mauvaise course. C'est à oublier. Je ne sais pas trop quoi dire. Je suis vraiment déçue de cette course. J'avais des ambitions bien plus élevées que ça. C'est beaucoup de déception et de remise en question aussi », a-t-elle réagi au micro de la chaîne L’Equipe après la poursuite.Il y a tout de même du positif à retenir dans le clan français. Partie en dixième position, à plus d’une minute d’Eckhoff, Anaïs Chevalier-Bouchet a terminé à la cinquième place, avec un bilan de deux fautes au tir couché et aucune sur le tir debout. Une grande satisfaction pour la biathlète de 27 ans. « Je suis vraiment ravie de la course que j’ai faite. Ce n’est encore pas parfait mais il y a du bon. Je me suis fait plaisir sur les tirs. Je suis vraiment satisfaite aujourd’hui de cette cinquième place. Il n’y a pas que l’approche des tirs debout, j’ai modifié ma carabine. Je me suis rendu compte que je portais la carabine, j’ai rajouté des petites pièces. Ça m’aide à avoir un tir plus posé et plus naturel », a-t-elle souligné après la course. Une performance qu’elle tentera de rééditer sur les prochaines courses individuelles.