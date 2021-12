Biathlon - Poursuite d'Hochfilzen (F) : Roeiseland plus forte que Sola, les Françaises hors du coup

La belle remontée de Chevalier-Bouchet



Dans un finish époustouflant, c'est Marte Olsbu Røiseland qui s'impose devant Hanna Sola lors de la poursuite d'Hochfilzen !



Partie 2e, Justine Braisaz-Bouchet n'a pu faire mieux qu'une 14e place#lequipeBIATHLON pic.twitter.com/S7TXWx8Jzs

— la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) December 12, 2021

COUPE DU MONDE (F) / POURSUITE D'HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement final (10km) - Dimanche 12 décembre 2021

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 1'44"2 (7)

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 2'01"1 (2)

Anaïs Bescond (FRA) à 2'31"7 (5)

Chloé Chevalier (FRA) à 2'46"8 (3)

Caroline Colombo (FRA) à 4'17"9 (8)

Prendre le départ d'une poursuite avec 47 secondes sur sa première concurrente, et ne pas gagner. C'est ce qui est arrivé ce dimanche à Hanna Sola, et c'est aussi tout ce qui fait le charme du biathlon. La Biélorusse, qui avait écrasé le sprint vendredi, en s'imposant avec 47 secondes sur Justine Braisaz-Bouchet et 50 sur Marte Olsbu Roeiseland, a terminé deuxième derrière la Norvégienne !La Norvégienne, qui comptait plus d'une minute de retard sur sa rivale à la mi-course, a accéléré sur la fin pour l'emporter de quatre secondes et signer sa seizième victoire en Coupe du Monde. Le podium est complété par la Suédoise Elvira Oeberg, partie 17eme et auteure d'une magnifique remontée, malgré une faute au tir.Côté français, cette course ne restera pas dans les annales. Justine Braisaz-Bouchet, qui pouvait clairement espérer un podium après sa deuxième place sur le sprint, a perdu tout espoir en faisant trois fautes sur son premier tir, et sept au total.. Anaïs Chevalier-Bouchet, qui était quant à elle passée à son sprint (60eme), a fini 22eme avec deux fautes. Les Bleues espèrent faire mieux la semaine prochaine à domicile, du côté d'Annecy - Le-Grand-Bornand.2- Hanna Sola (BIE) à 4"1 (3)3- Elvira Oeberg (SUE) à 23"3 (1)4- Dzinara Alimbekava (BIE) à 48"1 (1)5- Hanna Oeberg (SUE) à 1'11"7 (5)6- Marketa Davidova (RTC) à 1'15"6 (2)7- Denise Herrmann (ALL) à 1'20"4 (3)8- Vanessa Hinz (ALL) à 1'24"6 (2)9- Irina Kazakevich (RUS) à 1'25"2 (2)10- Stina Nilsson (SUE) à 1'27"2 (4)...14-22-32-36-50-...