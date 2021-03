Biathlon - Poursuite de Nove Mesto (H) : Le doublé pour Fillon Maillet !

Plus d'infos à venir...



COUPE DU MONDE (H) / NOVE MESTO (REPUBLIQUE TCHEQUE)

Classement de la poursuite (12,5km) - Samedi 13 mars 2021

1- Quentin Fillon Maillet (FRA) en 28'46"7 (2 fautes)

2- Johannes Boe (NOR) à 8" (2)

3- Emilien Jacquelin (FRA) à 14"6 (1)

4- Sturla Laegreid (NOR) à 18"1 (2)

5- Lukas Hofer (ITA) à 23"4 (2)

6- Tarjei Boe (NOR) à 25"8 (2)

7- Antonin Guigonnat (FRA) à 43"4 (2)

8- Jakov Fak (SLQ) à 1'05"1 (1)

9- Johannes Dale (NOR) à 1'14"8 (4)

10- Matvey Eliseev (RUS) à 1'19"3 (1)

...

16- Fabien Claude (FRA) à 1'52"6 (3)

43- Emilien Claude (FRA) à 3'52"4 (4)

...