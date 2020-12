Biathlon - Poursuite de Hochfilzen (H) : Laegreid réalise le doublé, Jacquelin termine deuxième

Sturla Holm Laegreid continue d'impressionner. Ce samedi, le Norvégien, lauréat ce jeudi du sprint, a récidivé, s'offrant, cette fois, la poursuite de Hochfilzen en Autriche, comptant pour la Coupe du Monde de biathlon masculin. Lors du début de la course, Laegreid était en compagnie de son compatriote Johannes Dale. Si les deux hommes se sont ainsi livré coup pour coup, c'est bien ce dernier qui a craqué. Avec un total de quatre fautes, Dale a arraché la sixième place finale. Derrière Laegreid, le Français Emilien Jacquelin, seulement huitième du sprint et parti avec un retard de 50 secondes sur le vainqueur du jour, a effectué une très belle remontée, pour venir échouer à seulement huit petites secondes du vainqueur du jour, à la faveur notamment d'un sans-faute au tir.

Boe n'a pas fait le poids avec Jacquelin dans le dernier tour

Le podium est complété par un autre Norvégien, en la personne de Johannes Boe qui, quant à lui, a eu de réelles difficultés au tir, lui qui a été obligé d'effectuer pas moins de trois tours de pénalité. De plus, dans le dernier tour, Boe a été pris de vitesse par Jacquelin, qui ne lui a clairement laissé aucune chance. Le tir a également été un réel problème pour Quentin Fillon Maillet, pourtant parti en même temps que Jacquelin, qui termine avec deux fautes au compteur et une huitième place finale, à plus d'une minute de Laegreid. Du côté des autres Français, Simon Desthieux termine onzième, Fabien Claude 14eme et Antonin Guigonnat 16eme.



COUPE DU MONDE (H) / HOCHFILZEN (AUTRICHE)

Classement de la poursuite (12,5km) - Samedi 19 décembre 2020

1- Sturla Laegreid (NOR) en 31'14"9 (1 faute)

2- Emilien Jacquelin (FRA) à 8"5 (0)

3- Johannes Boe (NOR) à 8"9 (3)

4- Vetle Christiansen (NOR) à 13"0 (0)

5- Martin Ponsiluoma (SUE) à 15"7 (0)

6- Johannes Dale (NOR) à 38"6 (4)

7- Tarjei Boe (NOR) à 41"0 (1)

8- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 1'08"3 (2)

9- Simon Eder (AUT) à 1'10"0 (0)

10- Jakov Fak (SLO) à 1'15"9 (1)

11- Simon Desthieux (FRA) à 1'24"1 (2)

...

14- Fabien Claude (FRA) à 1'36"7 (4)

16- Antonin Guigonnat (FRA) à 1'37"6 (0)

...