Biathlon - Östersund (F) : Hauser remporte le sprint, les deux sœurs Chevalier dans le Top 10

Lisa Theresa Hauser et les sœurs Chevalier à l'honneur pour lancer le deuxième week-end de l'hiver, toujours à Östersund (Suède). Deuxième samedi dernier sur l'individuel de la station suédoise lors du coup d'envoi de la saison, l'Autrichienne a remporté ce jeudi sur le sprint sa troisième victoire en carrière après ses succès sur la mass start des derniers Mondiaux et sur l'individuel d'Antholz-Anterselva en janvier dernier. Auteur d'un sans-faute au tir (10 sur 10) et excellente sur les skis, Hauser, qui portera le dossard jaune au départ de la poursuite de samedi après ce deuxième podiums en trois course, a devancé d'un peu plus de douze secondes la petite perle de 22 ans Elvira Oeberg, qui a encore confirmé jeudi que les observateurs qui en font avant l'heure le nouvel extra-terrestre annoncé du biathlon chez les femmes ne se trompent probablement pas. Phénoménale sur les skis, la jeune Suédoise, deuxième malgré deux fautes au tir (8 sur 10), s'offre d'ailleurs la meilleure performance de sa jeune carrière, elle qui était déjà montée à deux reprises sur le podium, mais qui n'avait encore jamais terminé deuxième avant ce sprint de jeudi. Elle s'empare logiquement du dossard bleu de meilleure jeune. Hanna Sola, troisième derrière Hauser et Oberg, devra encore patienter avant de remporter sa première victoire en Coupe du Monde. Avec un 9 sur 10 sur le pas de tir, la Biélorusse n'est pourtant pas passée très loin jeudi.

Chloé Chevalier peut s'en vouloir

Sola pourra toujours se consoler avec cette nouvelle troisième place, qui lui permet d'égaler sa meilleure performance en carrière, d'autant qu'elle devance sa compatriote et désormais dauphine d'Hauser (nouvelle leader) au classement général Dzinara Alimbekava, quatrième de ce deuxième sprint de la saison et qui accuse désormais cinq points de retard sur l'Autrichienne après cette belle performance malgré les conditions. Le (grand) froid n'a pas non plus perturbé les sœurs Chevalier. Anaïs Chevalier-Bouchet et Chloé Chevalier terminent toutes deux dans le Top 10. Mention spéciale pour la première, sixième de ce sprint quelques jours seulement après avoir déjà frappé très fort sur le premier sprint de la saison, qu'elle avait fini à la deuxième place. La jeune maman, qui n'a commis qu'une seule faute au tir (9 sur 10), s'est ainsi invitée de nouveau à la cérémonie des fleurs. Sans cette erreur, elle aurait toutefois pu espérer grimper une nouvelle fois sur le podium. Récompensée de son énorme début de saison, elle s'empare néanmoins du dossard rouge de leader de la spécialité. Chloé Chevalier, 8eme, termine derrière sa sœur. Parfaite au tir (10 sur 10), elle aurait pu se classer bien mieux encore si elle n'avait pas perdu un temps fou (près de vingt secondes) sur le tir debout. Ressortie en troisième position, elle a encore abandonné de grosses secondes sur les skis ensuite. Elle était pourtant tout près d'un coup d'éclat.



BIATHLON / SPRINT D'ÖSTERSUND (F)

Classement final - Jeudi 2 décembre 2021

1- Lisa Theresa Hauser (AUT) en 19'30”2 (0 faute au tir)

2- Elvira Oeberg (SUE) à 12”5 (2)

3- Hanna Sola (BLR) à 14”4 (1)

4- Dzinara Alimbekava (BLR) à 20”6 (0)

5- Franziska Preuss (ALL) à 24”2 (1)

6- Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 27”8 (1)

7- Linn Persson (SUE) à 34”4 (0)

8- Chloé Chevalier (FRA) à 38”1 (0)

9- Denise Herrmann (ALL) à 43”1 (1)

10- Vanessa Voigt (ALL) à 44”4 (0)

...

14- Anaïs Bescond (FRA) à 52”7 (1)

17- Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 55”6 (2)

48- Julia Simon (FRA) à 1'48”2 (4)

68- Caroline Colombo (FRA) à 2'23”5 (4)

…