Quand Jacquelin joue les Lucky Luke du pas de tir...



🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷

EMILIEN JACQUELIN CHAMPION DU MONDE !!!



😍 Le Français conserve son titre sur la poursuite.Pour revivre cette course d'anthologie d'Emilien Jacquelin, cliquez ici



BIATHLON - MONDIAUX 2021 / POURSUITE (H)

Classement final - Dimanche 14 février 2021

1- Emilien Jacquelin (FRA) en 31'22”1 (0 faute au tir)

2- Sebastian Samuelsson (SUE) à 7’’3 (0)

3- Johannes Thingnes Boe (NOR) à 8”1 (2)

4- Quentin Fillon Maillet (FRA) à 32’’5 (2)

5- Simon Desthieux (FRA) à 41’’9 (1)

6- Sturla Holm Laegreid (NOR) à 57”9 (1)

7- Eduard Latypov (RUS) à 1'35”1 (2)

8- Artem Pryma (UKR) à 2'00”6 (3)

9- Simon Eder (AUT) à 2'03”8 (1)

10- Andrejs Rastorgujevs (LET) à 2'12”1 (3)

...

12- Fabien Claude (FRA) à 2'20”5 (2)

21- Antonin Guigonnat (FRA) à 2'58”8 (6)

...

Il l'avait annoncé, il l'a fait.Jusqu'à l'exploit monumental du Grenoblois, constamment à l'attaque pour réussir le pari qu'il s'était fixé,Fourcade lui a transmis le relais et le sextuple vainqueur du classement général de la Coupe du Monde peut dormir tranquille. Car l'héritage est parfaitement assuré. Tel un Fourcade des grands jours, Jacquelin, qui avait coché cette date du 14 février depuis l'année dernière et son premier sacre, à Antholz-Anterselva - et pas uniquement parce que c'était le jour de la Saint-Valentin (il est en couple avec une autre biathlète de l'équipe de France Chloé Chevalier) - aTroisième du sprint, le héros a d'abord suivi sans s'affoler le départ canon du vainqueur du sprint Martin Ponsiluoma, très vite condamné (6 fautes au tir au total).