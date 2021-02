Biathlon - Mondiaux 2021 (F) : Chevalier-Bouchet bronzée !

👏🇫🇷 Nouvelle médaille pour Anaïs Chevalier-Bouchet et l'équipe de France.



Bravo pour cette course et cette médaille de bronze. 🥉



BIATHLON / CHAMPIONNATS DU MONDE (F)

Classement de la poursuite (10km) - Dimanche 14 février 2021

Anaïs Chevalier-Bouchet (FRA) à 33" (2)

Julia Simon (FRA) à 2'44"6 (5)

Justine Braisaz-Bouchet (FRA) à 3'13"5 (5)

Anaïs Bescond (FRA) à 3'35'5 (3)

Plus d'infos à venir...2- Lisa Hauser (AUT) à 17"3 (1)3-4- Dorothea Wierer (ITA) à 42"2 (0)5- Fraziska Preuss (ALL) à 49"3 (2)6- Vanessa Hinz (ALL) à 1'05"1 (0)7- Olena Pidhrushna (UKR) à 1'13"9 (0)8- Denise Herrmann (ALL) à 1'16"3 (3)9- Marte Olsbu Roeiseland (NOR) à 1'26"5 (3)10- Ingrid Landmark Tandrevold (NOR) à 1'34"1 (2)...22-30-36-...